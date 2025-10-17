Olvídate del nuevo MacBook Pro M5: su sucesor sí que va a ser una revolución

Esta misma semana Apple ha presentado el nuevo MacBook con procesador M5 de Apple. Un portátil que destaca sobre todo por este nuevo chip que le brinda mucha más potencia, de rendimiento, gráfica y para ejecutar funciones de IA. Pero parece que será un mero modelo de transición, porque hoy hemos conocido lo que prepara Apple para su sucesor, y desde luego todo apunta a que será un portátil revolucionario dentro de su gama, el más disruptivo de los últimos años por las características que va a estrenar.

Así sería el nuevo MacBook Pro

Una vez más ha sido Mark Gurman, el analista con mejor reputación del ecosistema de Apple, el que ha desvelado los detalles del lanzamiento de este futuro MacBook Pro. Y es que se espera que a nivel técnico sea el más innovador de los últimos años, prácticamente desde que llegaran aquellos MacBook Pro de colores que se convirtieron en tendencia con el cambio de siglo.

Según las nuevas informaciones desveladas en Bloomberg, no solo contará con el procesador M6 de Apple, algo que nos podríamos esperar, sino que además será un ordenador con importantes novedades. Como una pantalla con tecnología OLED que además sería táctil, la primera dentro de esta gama de portátiles de Apple, y que podría cambiar por completo la manera en la que utilizamos estos portátiles de Apple.

Otra novedad la encontraríamos en la cámara delantera, que ya no estaría dentro de un notch en forma de ceja, sino que pasaría a ser una cámara perforada en la pantalla como las que vemos en tantos smartphones. Se especula con que Apple podría implementar en los MacBook Pro una función similar a la de la isla dinámica de los iPhone. Pero volviendo al panel táctil, estaríamos ante un cambio de las reglas del juego con los MacBook.

Ya que aunque el portátil seguirá contando con un trackpad y un teclado completo, contar con una pantalla táctil permitirá que Apple seguramente implemente importantes cambios en la siguiente versión de macOS, que podría sacarle más partido a la pantalla táctil, con nuevos gestos y funciones.

Y quizás podría estar más cerca de esa rumoreada fusión con iPadOS, que se espera sobre todo para la primera generación del MacBook con pantalla plegable, que también podría considerarse un iPad Pro. Una función que los analistas esperan que cambie en algún momento en los próximos años, es el Touch ID, que en los planes de Apple pasaría por convertirse en un Face ID como el de los iPhone, aunque no es algo que esté cerca ni mucho menos.

¿Cuándo se lanzaría?

Pues bien, Gurman apunta a una posible fecha de lanzamiento de este nuevo MacBook Pro con pantalla táctil, y sería a finales de 2026, o comienzos de 2027.