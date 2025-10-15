La nueva función de Google Wallet evitará que te pierdas entre tantas tarjetas

Es una de las aplicaciones más útiles de Google, y muchos de nosotros la utilizamos a diario varias veces. Y es que sobre todo a la hora de pagar en establecimientos es una app esencial. Aunque cada vez la utilizamos más para llevar nuestros billetes de tren, tarjetas de transporte, de fidelización o incluso las entradas del cine. Ahora hemos conocido una nueva función que nos servirá para identificar mejor a cada una de estas tarjetas cuando ya tenemos muchas de ellas en la cartera virtual, y es que ahora puedes ponerle un nombre o apodo a tus tarjetas y pases.

Una función práctica para no perdernos

Es lo más interesante de esta nueva función, que con ella vamos a poder darle cierto orden a nuestra cartera si ya contamos con muchas tarjetas bancarias, de fidelización o billetes y entradas. Pues bien, ahora Google Wallet está implementando una interesante novedad que nos permite darle un apodo a cada una de estas tarjetas. Para ello solo tenemos que pulsar sobre la propia tarjeta, y dentro de la primera pantalla, seleccionar los tres puntos verticales en la parte superior derecha.

Función de apodo en Google Wallet | TecnoXplora

Ahí aparece toda una nueva lista de opciones para la tarjeta que hemos seleccionado. Y ahora podemos encontrar una que se denomina Añadir un apodo. Al pulsarla podemos escribir un texto descriptivo sobre ella. Pulsamos sobre guardar, y los cambios los vemos cuando volvemos a la pantalla inicial de Wallet, donde vemos todas las tarjetas pases y entradas. Ahora debajo de cada una de ellas aparece ese texto descriptivo que nos permite diferenciar a unas de otras, y es algo especialmente útil para ciertos casos concretos.

Y es que imagina un caso muy común, que me ocurre personalmente, tengo hasta tres tarjetas de la misma entidad bancaria, que en Google Wallet se muestran con el mismo aspecto. Solo las diferencio por la numeración final que pone en la parte inferior, pero esto para muchas personas podría ser algo confuso. De esta manera, al ponerles un apodo, por ejemplo, de la cuenta en común, de la cuenta nómina, etc, podemos diferenciarlas fácilmente, y no caer en confusiones que por otro lado suelen ser muy habituales en estos casos.

La función ya está llegando a muchos usuarios de Google Wallet, nosotros en este caso hemos podido comprobar la disponibilidad de la función en la versión 25.40.814107481 de la app, por lo que si cuentas con esta versión o una posterior, lo normal es que tengas la posibilidad ya de añadir los apodos a las tarjetas de tu cartera virtual. Un ajuste sencillo de editar en unos minutos, y que puede poner orden a nuestra cartera y evitar que en plena caja del supermercado nos liemos con la tarjeta con la que tenemos que pagar.