Dos cometas se aproximan a la Tierra y podrán verse a simple vista

El mes de octubre llega con una sorpresa para los amantes del cielo. Dos cometas, C/2025 A6 (Lemmon) y C/2025 R2 (SWAN), se aproximarán a la Tierra y podrán verse a simple vista durante varios días. Los astrónomos esperan que ambos sean visibles sin necesidad de telescopios, especialmente desde zonas con poca contaminación lumínica.

El cometa Lemmon alcanzará su punto más cercano el 21 de octubre, mientras que el cometa SWAN lo hará el 20 de octubre, en lo que será una coincidencia poco común. Durante esas noches, bastará con mirar hacia el oeste o suroeste poco después del atardecer para intentar localizarlos en el cielo. Su brillo verdoso y sus colas de polvo y gas podrían ser visibles durante algunos días, dependiendo de las condiciones meteorológicas.

Cometa SWAN25F | Michael Jaeger / Gerald Rhemann

Según los astrónomos, el cometa Lemmon no volverá a aparecer hasta dentro de unos 1.300 años, mientras que SWAN tardará entre 650 y 700 años en completar su órbita alrededor del Sol.

Para disfrutar mejor del fenómeno, los expertos recomiendan alejarse de las luces de la ciudad, buscar un lugar con horizonte despejado y tener paciencia, ya que los cometas se mueven lentamente y su visibilidad puede variar. Si el tiempo acompaña, octubre podría regalarnos uno de los espectáculos más bellos del año: dos cometas cruzando el cielo casi al mismo tiempo. ¡No te lo pierdas!