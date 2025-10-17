Los Oppo Find X9 y X9 Pro ya son oficiales: y pronto llegarán a España

Oppo ha presentado hoy su gama alta de smartphones en China, se trata de los Oppo Find X9 y X9 Pro, dos bestias fotográficas y de rendimiento. Ahora sabemos que estas se van a presentar también a nivel global, y como ha anunciado la firma, lo harán el próximo 28 de octubre de 2025 en un evento en Barcelona, por lo que ya podemos contar con que estos teléfonos se pondrán a la venta en nuestro país seguramente a finales de este mes o comienzos de septiembre.

Ficha técnica del Oppo Find X9 Pro

Hoy se han confirmado todas esas características que se habían venido filtrando en las últimas semanas sobre estos espectaculares teléfonos. Empezando por la variante Pro, que por supuesto es la que destaca por una impresionante cámara de fotos. Una vez más vuelve a contar con la ayuda de Hasselblad, para ofrecernos una cámara que incluso puede optar por un kit que añade un teleobjetivo físico a su sensor principal, como si fuéramos un fotoperiodista deportivo.

Oppo Find X9 Pro | Oppo

Este teléfono se estrena con un sensor principal de 50 megapíxeles, al que acompaña un potente sensor telefoto de periscopio de 200 megapíxeles, que ofrece un zoom óptico de 3x, así como un tercer sensor de 50 megapíxeles ultra gran angular. Una cámara que presume en todos sus sensores de lentes certificadas por Hasselblad, que garantizan la mejor calidad de imagen en todas las situaciones de luz. Delante, la cámara frontal para hacer selfies tiene un sensor de 50 megapíxeles.

Oppo Find X9 Pro | Oppo

Un móvil muy potente, gracias al procesador MediaTek Dimensity 9500, el más rápido del fabricante, que viene acompañado de hasta 16GB de memoria RAM y 1TB de almacenamiento interno. Su pantalla tiene un gran tamaño de 6,78 pulgadas, en un panel LPTO OLED de 120Hz, y con un brillo pico de nada menos que 3600 nits. Su resolución es elevada, de 1272x2772 píxeles.

A nivel de batería, es un espectáculo, ya que pocos topes de gama llegan al mercado con una capacidad de 7500mAh, suficiente para prácticamente dos días de uso cotidiano. Su potencia de carga es de 80W, y sin cables de 50W. Estrena sensor de huellas ultrasónico en la pantalla, así como Wifi 7, Bluetooth 6,NFC, GPS, conectividad satélite y conector USB tipo C. Se estrena con Android 16 bajo la capa ColorOS 16. Su precio en China parte de los 635 euros al cambio para la versión de 12GB+256GB.

Ficha técnica del Oppo Find X9

Esta versión estándar comparte muchas características con el modelo Pro, pero obviamente ha visto recortadas algunas facetas, como estas. Su pantalla es más pequeña, de 6.59 pulgadas, y conserva una resolución acorde a su tamaño. Y eso sí, el panel es AMOLED; en este caso no es LPTO. Comparten el mismo procesador y potencia, aunque su cámara de fotos es algo menos capaz.

Esta tiene tres sensores de 50 megapíxeles, principal, telefoto de periscopio con zoom de 3x y el ultra gran angular. La cámara delantera es de 32 megapíxeles. Otra diferencia la encontramos en la batería, que aunque ofrece la misma potencia de carga, tiene menos capacidad, en este caso es de 7025 mAh, lo que no está nada mal desde luego. Llega con el mismo software, en forma de Android 16 y ColorOS 6. Este modelo parte de los 530 euros al cambio para la versión de 12GB+256GB.