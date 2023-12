Así puedes dejar de sincronizar la cuenta de Google en tu móvil Android

Para disfrutar de todo lo que nos ofrece un móvil Android es necesario hacer uso de una cuenta de Google. Es por ello que debemos tener vinculada la cuenta tanto para acceder a los contenidos de la tienda de aplicaciones, como para hacer uso de ellas. Aunque puede que tengamos que dejar de sincronizar la cuenta, te contamos cómo hacerlo.

Así ya no se sincronizará tu cuenta de Google en Android

Cuando estrenamos móvil de las primeras cosas que tenemos que hacer es añadir nuestra cuenta de Google para ponerlo en marcha. Si no realizas este paso, no tendremos acceso a la tienda de aplicaciones. Del mismo modo cuando dejamos de usar un smartphone, lo más recomendable es desvincular la cuenta del dispositivo y dejar la sincronizarla.

En el caso de que traspasemos nuestro dispositivo a otro miembro de la casa o si vamos dejar de usarlo permanentemente lo más recomendable es realizar este sencillo trámite que nos ahorra futuros problemas. Algo que debemos hacer cuando el dispositivo ya no esté en nuestras manos. Aunque lo más recomendable si vamos a regalar o vender el dispositivo es eliminar todo nuestro rastro y restablecerlo de fábrica. Así no habrá ninguna duda de que nadie accede a nuestra información.

Dejar de sincronizar la cuenta de Google | TecnoXplora

Para dejar de sincronizar la cuenta debemos entrar en los ajustes del teléfono, donde a su vez encontramos los ajustes de la cuenta de Google .

. Entra en la app de ajustes de tu móvil y busca la opción “contraseñas y cuentas”

Si disponemos de más de una cuenta de Google, debemos seleccionar la que queremos dejar de sincronizar.

Como no podía ser de otra forma, pulsa sobre la opción “sincronización de cuenta”

Desde el nuevo menú podemos cambiar las preferencias en este sentido.

Al completar la configuración, no se sincronizan los datos en este dispositivo.

Dependiendo de la capa de personalización de nuestro móvil puede que se encuentre dentro de otro apartado.

También podemos eliminar el móvil del listado de dispositivos desde los que hemos accedido a nuestra cuenta. Para ello solo tenemos que entrar en el apartado de seguridad de Google. Donde a su vez encontramos “dispositivos y actividad”. Si el dispositivo en cuestión se ha usado en los últimos 28 días se encontrará en el listado. De modo que podemos seleccionarlo y pulsando “retirar” junto a “acceso a la cuenta” eliminar el dispositivo fácilmente.

Al hacerlo, ya no tendremos acceso a la información de la cuenta ni realizar descargas ni comprar a través de la tienda de aplicaciones de Google. Y nos aseguramos la privacidad y seguridad de nuestros datos. Algo que es importante, cuando no sabemos dónde va a terminar el dispositivo. La seguridad es uno de los aspectos más importantes y que más preocupa a los usuarios. Es por ello que no está de más tomar una serie de precauciones, como el procedimiento que acabamos de contar, así como eliminar aplicaciones comprometidas como pueden ser las de servicios bancario, contenido en streaming y borrar todos los datos sensibles.