Cómo personalizar los eventos que captura tu cámara Nest de Google

La integración de la inteligencia artificial en los sistemas de vigilancia ha supuesto un antes y un después. Ya no solo podemos ver que sucede en aquellos lugares que mantenemos bajo vigilancia. Además, podemos identificar los diferentes eventos, diferenciando entre personas, animales e incluso coches. Te contamos cómo detectar estos en las cámaras de vigilancia de Google Nest.

Gestiona el historial de eventos en Google Nest

Cada vez es más habitual la presencia de sistemas de seguridad en nuestros hogares. La gran oferta de dispositivos y los precios competitivos, así como la mejora de la tecnología, han hecho que muchos usuarios se decantan por proteger sus hogares con estos. Además de permitirnos el acceso en tiempo real a estos espacios para comprobar qué sucede, tenemos la opción de detectar todos los eventos que sucedan durante nuestra ausencia. Aunque también podemos optar por registrar y controlar solo los que nos interesen en cada momento según nuestras preferencias.

Historial de eventos | TecnoXplora

La incorporación de la inteligencia artificial a estos sistemas ha proporcionado una potente herramienta de detección que permite identificar el origen de estos eventos. Al mismo tiempo podemos elegir el tipo de evento que queremos que se registre y de los que queremos recibir notificaciones. Es por ello que las cámaras de Google nos ofrecen una serie de ajustes a través de los cuales podemos elegir el tipo de evento. Para ello solo tenemos que acceder a los ajustes de configuración del dispositivo a través de la app de Google Home.

Una vez seleccionamos la cámara en cuestión, pulsa sobre el icono de los tres puntos en la esquina superior derecha de la ventana.

en la esquina superior derecha de la ventana. Donde debemos seleccionar la opción “ ajustes ”

” En el menú, en la sección notificaciones, pulsa sobre “eventos”, para a continuación seleccionar “eventos vistos”

En este nuevo menú podemos gestionar varios aspectos de la detección de eventos de nuestra cámara, desde delimitar las zonas de actividad, así como añadir nuevas zonas o la funcionalidad que nos interesa que es la de gestionar los eventos y el historial de eventos. Desde aquí podemos seleccionar qué notificaciones queremos recibir y qué eventos se grabarán en el historial de eventos.

Podemos optar por registrar la presencia de personas, incluyendo en este apartado las caras conocidas , de manera que podemos filtrar las notificaciones si queremos hacer el seguimiento a una persona.

, de manera que podemos filtrar las notificaciones si queremos hacer el seguimiento a una persona. También podemos optar por registrar la presencia de animales en la zona, detectando la presencia de perros y gatos e incluyéndose en las notificaciones.

en la zona, detectando la presencia de perros y gatos e incluyéndose en las notificaciones. Por otro lado, también podemos hacer seguimiento de los vehículos en movimiento que transiten en la zona de influencia de nuestras cámaras.

Dependiendo de nuestras preferencias y necesidades, podemos activar una o varias de estas opciones. Incluso podemos incluir en el sistema de detección la opción movimiento, en la que se registrará cualquier movimiento que suceda frente al objetivo de nuestras cámaras, ya sea una luz que se enciende, puertas que golpean o incluso insectos que pululan a su alrededor, cualquier movimiento quedará registrado.