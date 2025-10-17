Identifican biomarcadores que señalan el inicio de la transición a la menopausia

Un estudio del centro tecnológico Eurecat aporta nuevos conocimientos sobre la transición a la menopausia al identificar más de 140 potenciales biomarcadores. Los hallazgos permitirán el diseño de intervenciones dirigidas a mejorar la salud de las mujeres en la etapa perimenopáusica y postmenopáusica.

El trabajo se ha desarrollado en colaboración con la Universitat Rovira i Virgili (URV) y el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y se publica en la revista Clinical Science.

La perimenopausia es la fase de transición que marca el inicio de ciclos menstruales irregulares y la senescencia reproductiva femenina, y puede ir acompañada de síntomas vasomotores como sofocos, migrañas o insomnio, entre otros. También aparecen alteraciones en la salud, como el riesgo de osteoporosis, obesidad o alteraciones metabólicas, que se pueden acentuar durante la postmenopausia, caracterizada por la interrupción permanente de los ciclos menstruales.

Disponer de biomarcadores que permitan identificar el inicio de la perimenopausia antes de sufrir los síntomas y las alteraciones metabólicas, "abre nuevas oportunidades para diseñar intervenciones para preservar las funciones endocrinas y metabólicas en mujeres en la perimenopausia y mejorar los síntomas vasomotores, la osteoporosis y los riesgos metabólicos asociados a la postmenopausia, a pesar de que harían falta ensayos clínicos para validar los resultados obtenidos", explica el director del Área de Biotecnología de Eurecat, Antoni Caimari.

Anticipación de cambios hormonales

El estudio aporta nuevos datos científicos sobre la etapa de la menopausia, "ya que se conoce poco sobre los mecanismos asociados a la transición de la menopausia, y avanzar en su conocimiento puede contribuir a mejorar el bienestar y la salud de las mujeres", añade Caimari.

En el estudio se han identificado en sangre más de 140 metabolitos que cambian cuando se pasa de un ciclo regular a uno irregular y que anticipan cambios en los niveles sanguíneos de progesterona, hormona luteinizante (LH), estradiol y colesterol.

"Se podrían utilizar como potenciales biomarcadores multivariantes de las alteraciones que se pueden dar durante la menopausia antes de que haya los primeros síntomas", detalla el investigador de Eurecat Julio Baudín, primer autor del artículo.

El análisis de estos compuestos del metabolismo ha sido posible gracias a "la aplicación de la lipidómica, una ciencia ómica que permite el estudio a gran escala de las vías y redes de lípidos celulares en sistemas biológicos, posibilitando una comprensión completa de las varias especies de lípidos y sus funciones en la salud y las enfermedades", destaca el investigador Antoni del Pino, responsable de metabolómica del Centro de Ciencias Ómicas (COS), una unidad mixta de Eurecat y la URV.

Referencia:

Baudin J, Antolín A, Fernández-Arroyo S, Del Pino A, Mulero F, Puiggròs F, Arola L, Caimari A. Impact of the natural female reproductive aging on the rat serum lipidome. Clinical Science (2025).