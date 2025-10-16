Google Home: con este ajuste puedes ahorrar datos y agilizar la conexión con tu cámara Nest de exterior

Los usuarios de cámaras de seguridad son conscientes de los problemas habituales con los que se encuentran a la hora de ver los videos de seguridad. La calidad de la imagen es cada vez mejor y eso índice directamente en el tamaño de los archivos y en la velocidad de reproducción. Por lo que no siempre es posible ver los videos de forma fluida con su máxima calidad. Es por ello que Google Home permite ajustar el ancho de banda y consiguientemente la calidad de los videos para mejorar la visualización.

Adapta la calidad al ancho de banda de la conexión

Recientemente, la app de gestión del hogar de Google se ha rediseñado, esto lo hace para dar cabida a los nuevos dispositivos que integran la tecnología de la inteligencia artificial, como son sus cámaras de seguridad. Estás además de registrar cualquier movimiento que se produzca en nuestro hogar, son ahora inteligentes y tienen la posibilidad de analizar las imágenes y ofrecernos funcionalidades que hacen mucho la fácil la gestión de las imágenes.

Uno de los problemas que afecta a los usuarios de cámaras de seguridad es la dificultad a la hora de transmitir y reproducir las imágenes, tanto las almacenadas como en tiempo real. Esto puede deberse en parte por el ancho de banda usado por nuestros dispositivos. Por defecto, las cámaras y timbres Google Nest, necesitan como mínimo una velocidad de subida de 2Mbps. Aunque no siempre necesitan un consumo de constante, este depende de la calidad del video, el número de cámaras y los movimientos que se produzcan en la escena. Es por ello que la app nos permite ajustar el consumo de estos datos, para adaptarse a nuestras necesidades. Y sobre todo para ahorrar datos cuando se trata de cámaras de exterior que funcionan de forma autónoma gracias a sus paneles solares y usan tarifas de datos.

Para establecer el ancho de banda que queremos usar solo debemos acceder a la app Google Home y seguir los siguientes pasos.

Selecciona la cámara desde la lista de dispositivos.

desde la lista de dispositivos. En la esquina superior derecha de la pantalla, encontramos el icono de los tres puntos.

Pulsa sobre este para desplegar el pequeño menú emergente en el que seleccionamos la opción “ ajustes ”.

”. En la ventana del nuevo menú selecciona “uso de ancho de banda”

Al hacerlo accedemos a un nuevo apartado con varias opciones,

Entre las que encontramos “máximo”, “optimizadas” la cual es la opción activada por defecto y “baja”

Elegir entre esta supone encontrar el equilibrio entre el uso de datos y la calidad del video. De manera que si seleccionamos la opción “máxima” aumentará la calidad del video, pero también lo hará el consumo de datos, por lo que antes de elegir esta opción debemos decidir y analizar, si es necesario. Puesto que dependiendo de la ubicación de la misma y el empleo que queramos hacer de ella, tal vez no sea necesario obtener imágenes de alta calidad y sea suficiente con el ajuste predeterminado. E incluso si solo necesitamos vigilar lo que sucede sin mayor detalle, el ajuste mínimo será suficiente, minimizando el uso de datos y obteniendo un mayor ahorro.