Según Tim Cook, el nuevo Siri con Gemini no se alojará en los servidores de Google

Hace unos días os contábamos que las últimas informaciones alrededor del acuerdo de Apple con Google para alimentar al nuevo Siri con Gemini implican que las consultas a la nueva IA pasarán por los servidores de los de Mountain View, algo contrario a lo prometido por Apple. Pues bien, parece que finalmente no será así, tal y como ha confirmado el propio Tim Cook en la habitual llamada de resultados con accionistas. Integrar Gemini, por tanto, no implicará violar las propias líneas rojas de Apple.

¿Qué va a pasar finalmente?

Tim Cook ha dicho durante esta llamada que cree en el gran potencial de esta asociación, que está seguro que va a permitir innovar de manera clave en el nuevo Siri. Eso sí, ha destacado que todo seguirá ocurriendo en el propio dispositivo y en la nube privada de Apple, por lo que se garantizará el anonimato de los datos y estos y las consultas de los usuarios, por tanto, no llegarán a los servidores de Google, donde normalmente se procesan todas las peticiones de Gemini.

De esta forma, y como ha aclarado Apple, los datos de los usuarios se quedarán siempre dentro del ecosistema de Apple, y, por tanto, no habrá interacción con terceros, ya que lo que va a hacer Apple es integrar el modelo de lenguaje de Gemini en sus dispositivos, pero fuera del ecosistema de Google, para que sea lo más auténtico posible y que se mantengan los estándares de privacidad que se había marcado inicialmente Apple para el nuevo Siri.

En consecuencia, será Apple Private Cloud el lugar elegido por los de Cupertino para que todo lo referente a la IA de Siri interactúe con los usuarios. Todas las peticiones que lleguen a estos servidores siempre serán anónimas, y se devolverán a los dispositivos sin que esa información salga del entorno de Apple y de sus dispositivos. Incluso en el caso de devolver la información a los dispositivos, todos los datos de identificación de estos se borran para mayor privacidad.

Apple pagará al año a Google alrededor de mil millones de dólares por usar los modelos de IA de la firma de Mountain View. Algo que hará de manera temporal hasta que la propia infraestructura y modelos de IA creados por la propia Apple sean una realidad y puedan sustituir a Gemini, algo que seguramente no ocurra en varios años. El despliegue del Siri original con IA anunciado en el WWDC 2024 ha sido un completo desastre, y de la colaboración con OpenAI al final no ha quedado nada, teniendo que optar finalmente por la IA de Google para poder acelerar el nuevo Siri, que podría llegar esta primavera.

Era asociarse con Google, o permanecer varios años con un Siri que al lado de Gemini o ChatGPT ha quedado anclado en la prehistoria de los asistentes de voz. Ahora, con la IA de Google, podremos esperar un entorno tan potente como el de Gemini, que en poco tiempo ha pasado prácticamente a liderar el mercado con ChatGPT.