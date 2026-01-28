NUEVO EMPUJÓN PARA SIRI
Apple presentará su Siri impulsado por Gemini el próximo mes
La IA de Gemini va a alimentar por fin a Siri, y Apple lo va a hacer oficial en cuestión de semanas, parece que por todo lo alto.
Hace unos días os contábamos que se había ratificado el acuerdo al que había llegado Apple con Google para poder utilizar el núcleo de Gemini en su futuro Siri de nueva generación. Como sabéis, Apple anunció su nuevo asistente con IA en el WWDC 2024, pero desde entonces todo ha sido un despropósito, y Apple ha tenido que parar, dar marcha atrás, y volver a reconsiderar toda su estrategia con la IA, después de que su alianza con ChatGPT tampoco haya aportado demasiado. En principio Apple pagará mil millones de dólares a Google al año, y a cambio podrá integrar la sabiduría de Gemini en su Siri. Y ahora sabemos que este nuevo Siri será una realidad el próximo mes.
Apple avanza el nuevo Siri
Los de Cupertino no se han hecho de rogar, y ya están avanzando cuáles serán los siguientes pasos con la IA en Siri. Y aunque no han hablado oficialmente de ello, uno de los filtradores con mejor reputación en el ecosistema de Apple, como es Mark Gurman, ha avanzado lo que los californianos están preparando de cara al despliegue de este nuevo Siri.
Según el analista, Apple presentará en sociedad al nuevo Siri alimentado por Gemini, la IA de Google que de alguna manera les han alquilado. Esto ocurriría en la segunda mitad del mes de febrero. Podría darse el caso de que Apple celebre un evento, una Keynote, mostrando de nuevo las bondades de este Siri alimentado por la IA de Google, al igual que ya lo hizo en 2024 en aquel WWDC; pero esta vez ya sobre una base sólida y de rápida expansión y adopción.
Gurman ha avanzado que el nuevo Siri podrá analizar el contenido de la pantalla del iPhone o iPad, así como tener en cuenta nuestro historial personal para ejecutar las tareas que le encomendemos, lo que no deja de ser la herencia que recibirá de Gemini. Hay más datos, como que aunque detrás de toda esta nueva generación de Siri se encuentra la IA de Google, los de Cupertino han denominado a su nuevo lenguaje Apple Foundation Models v 10, por lo que se resisten a meter a Google de por medio oficialmente.
La realidad es que esto es lo último que hubieran esperado los seguidores de Apple, utilizar la IA de Google, Gemini, que alimenta a los móviles Android de la IA más sofisticada, para darle una nueva dimensión a Siri, uno de los iconos de Apple. Pero la realidad es que se han visto desbordados con el desarrollo del nuevo asistente, y han tenido que hacer borrón y cuenta nueva, porque desarrollar su propio modelo todavía les habría supuesto varios años de desarrollo que no se podían permitir.
Es de esperar que este nuevo Siri llegue a los iPhone con iOS 26.4, que comenzará a probarse a modo de beta el próximo mes de febrero. Será en el WWDC 2026, el próximo mes de junio, cuando Apple presente en sociedad su nuevo chatbot de Siri basado en Gemini.
