HyperOS 3 da un acelerón de rendimiento en su versión global

La capa de personalización de Xiaomi es una de las más apreciadas de la industria, y cada novedad que llega con ellas tiene una enorme repercusión. Y lo que conocemos ahora sin duda alguna tendrá bastante repercusión en el día a día de los usuarios de la firma china. Ya que como sabéis, aunque se denominen igual, las versiones globales y chinas de HyperOS no siempre van al mismo ritmo, y por esa razón tiene sentido lo que conocemos ahora, y que elimina supuestas incoherencias en el funcionamiento del sistema operativo.

Ambas versiones sincronizan su rendimiento

La experiencia con ambas versiones siempre ha sido poco equilibrada en cuanto a rendimiento, la versión global generalmente ha ido un escalón por debajo en este sentido, respecto de la versión china, de ahí que durante años, y sobre todo cuando era más popular el instalar versiones alternativas de los firmwares originales, muchos prefirieron las versiones chinas a la global, incluso perdiendo el acceso a los servicios de Google.

El nuevo HyperOS 3.0 | Xiaomi

Ahora, por lo que hemos conocido, Xiaomi ha pisado el acelerador de su versión global, y ha equilibrado el rendimiento entre ambas, acabando casi por completo con las diferencias en términos de potencia. Esto ahora permite que la ejecución de apps, la navegación a través de la multitarea, o disfrutar de nuestros juegos favoritos, sea algo mucho más rápido en la versión global, al nivel de la china.

Y todo ello por supuesto conviviendo con todas las apps y servicios de Google. Y lo han conseguido por varias razones, la primera de ellas es la unificación de la arquitectura Kernel, lo que quiere decir que la firma ha dejado de desarrollar dos sistemas operativos diferentes, y trabaja sobre una misma base ahora. Han llevado los algoritmos de la versión china directamente a la global, para obtener los mismos resultados.

Esto incluye, la programación de tareas, porque ahora el sistema decide con la misma agresividad y precisión cuándo despertar los núcleos del procesador para evitar tirones. La gestión de procesos en segundo plano ha unificado el control sobre qué aplicaciones pueden comerse la batería o la RAM, logrando una estabilidad térmica y de autonomía idéntica. También la compresión de memoria ha cambiado, con algoritmos que comprimen la RAM para que el sistema se sienta más ligero han sido estandarizados.

Adicionalmente, se ha unificado el motor de animaciones, y es que anteriormente, la versión global simplificaba las animaciones para asegurar la compatibilidad con más modelos. Con la nueva versión global, las transiciones, el desenfoque en tiempo real y la velocidad de respuesta táctil ahora se procesan con la misma prioridad y suavidad que en la versión original de China. Por tanto, el resumen es claro, ya no se trata de dos productos diferentes, sino que ambas capas comparten el mismo núcleo, y, por tanto, ahora ofrecen el mismo rendimiento, para bien o para mal.