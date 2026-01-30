Ahora puedes charlar con Google Maps para conocer más detalles de tu destino

Poco a poco Google está integrando Gemini en todas sus aplicaciones y plataformas. Y aunque en países como España este despliegue todavía no es tan ambicioso como en Estados Unidos. La realidad es que dentro de poco vamos a poder disfrutar de Gemini en más aplicaciones que nunca, y eso es algo que se deja notar con una manera de utilizarlas completamente diferente a lo que estamos acostumbrados. Y es que ahora Google Maps está actualizándose para permitir charlar con la IA de Gemini en busca de enriquecer nuestra experiencia de uso al máximo.

Un modo Live para Google Maps

Algo así podríamos describir esta interesante novedad que está llegando a Google Maps, y que nos ofrece una manera diferente de interactuar con la aplicación de mapas. Desde siempre la app se ha limitado a ofrecernos la posibilidad de introducir un punto de destino, y como mucho, hacer búsquedas en la barra de determinado tipo de comercios o lugares para recibir ubicaciones precisas dentro de sus mapas.

Pero ahora esto cambia por completo, y Google no se conforma con que podamos interactuar con la IA de Gemini mediante un prompt, sino que ahora nos permite charlar con la aplicación para conocer más detalles sobre los lugares que visitamos. Por lo que es más sencillo de utilizar mientras practicamos deportes o estamos ocupados de cualquier manera que nos impida escribir en la pantalla.

La manera de invocar a la IA de Gemini mientras estamos en Google Maps, es bastante sencilla. Y es que solo tenemos que decirle un Hey Google para que nuestras preguntas se trasladen a los mapas de Google Maps. En ese momento, Gemini nos responde con la voz que hayamos elegido, para contarnos todos los detalles sobre las ubicaciones respecto de las que le hemos preguntado.

Todo esto se desarrolla sin necesidad de salir de la app, ni abrir Gemini, sino que el objetivo es que podamos conversar con la aplicación y recibir las respuestas sin interacción física. Tal y como han detallado desde MacRumors, un medio que incluso ha compartido un vídeo de este proceso, podemos pedirle diferentes tareas a Gemini más allá de preguntarle por un lugar concreto. Y es que podremos decirle a la IA que añada una dirección, que muestre rutas alternativas, así como preguntar sobre qué tiempo va a hacer en nuestro destino.

A todas estas preguntas Gemini responderá de viva voz. Ahora bien, esta importante novedad de momento está llegando solo a los usuarios de iOS, y por lo tanto, parece que no está disponible para Android, a donde llegará pronto. En nuestro caso, de momento no hay rastro alguno de las funciones de Gemini dentro de Google Maps, solo podemos interactuar con ella desde la propia app de la IA. En cualquier caso, parece que está más cerca que nunca una auténtica revolución en la app de mapas, que cambiará para siempre la manera en que interactuamos con ella, y que es un fiel reflejo de lo que podemos esperar también del resto de apps de Google en el futuro.