Cómo saber si tu móvil es compatible con eSIM

El avance de la tecnología es una realidad y de lo que no escapa casi nada. Aunque llevan años transformándose y resistiendo es algo que también afecta de forma directa a las tarjetas SIN, que durante décadas venimos usando para hacer uso de los planes de telefonía y datos que contratamos. Con la llegada de la eSIM, podemos despedirnos de estas mini tarjetas de plástico con un chip integrado, pero estas, no son compatibles con todos los teléfonos, a continuación, te contamos cómo saber si podemos usarlas en nuestros dispositivos.

Es tu móvil compatible con eSIM, así puedes descubrirlo

Las ventajas de las eSIM son muchas, además de no tener tarjeta física que introducir en el terminal móvil, permiten el uso de varios números en un mismo dispositivo, o contratar datos baratos de cara a un viaje al extranjero. Son muchos los fabricantes que incluyen esta tecnología, sobre todo los dispositivos de alta gama lanzados en los últimos tres o cuatro años. Para comprobar la compatibilidad de nuestros móviles, podemos usar alguno de estos trucos.

Comprobando la compatibilidad con eSIM | TEcnoXplora

Quizás la prueba más rápida y efectiva, es comprobarlo usando el código USSD (*#06#) Este funciona con dispositivos de cualquier marca y modelo, ya sean iOS o Android. La comprobación se realiza de una forma muy sencilla.

Abre la app de teléfono.

Usa el teclado numérico para marcar el código *#06#

A continuación, pulsa la tecla de llamada.

Al hacerlo aparecerá toda la información en la pantalla. Una serie de códigos de barras y numéricos .

. Además del IMEI (identificador único) y nuestros dispositivos compatibles aparecerá otro código identificado como EID.

y nuestros dispositivos compatibles aparecerá otro Si aparece es la señal inequívoca de que nuestro teléfono es compatible con eSIM.

Algo que también podemos comprobar a través del propio sistema operativo del teléfono a través de los ajustes de datos móviles, conexión, redes de internet o Tarjeta SIM, dependiendo del fabricante de nuestro móvil, con apartados como “Descargar una SIM”, “Gestionar eSIM” o “Añadir plan móvil”. Si te encuentras con alguna de estas opciones tienes la confirmación de que el hardware de nuestro teléfono es compatible y podremos escanear el código QR, que nos proporcionan las operadoras, y con el cual podemos activar la línea en cuestión de minutos.

Aunque se pueda pensar de forma errónea, facilita la conectividad al viajar, si no en el ámbito en el que representa, el mayor cambio es en el de la seguridad y el diseño. Impidiendo la desconexión del dispositivo en el caso de que nos sea sustraído. Permitiendo además añadir perfiles digitales, cambiando de operador al instante. Mejorando la estanqueidad de nuestros dispositivos al eliminar la ranura lateral e incluso liberando espacio interno para las baterías.

Esta tecnología nos abre las puertas de la conectividad flexible, permitiéndonos configurar de una forma rápida un plan de datos local, a la hora de nuestros viajes, al mismo tiempo que nuestro número personal, sin necesidad de que nuestro teléfono disponga de dual-SIM. Ni tarjetas físicas.