La curiosa razón por la que muchos usuarios no han actualizado sus iPhone a iOS 26

Hace unas semanas os contábamos que la adopción de iOS 26 estaba siendo una de las más bajas de la historia. Esto quiere decir que muchos usuarios de los iPhone, a día de hoy, no han instalado la nueva versión del sistema operativo en sus móviles. Y desde entonces nos hemos preguntado qué es lo que ha llevado a tantos a ignorar algo tan importante en el smartphone como el sistema operativo. Pues bien, una nueva encuesta arroja luz sobre ello, y hay que reconocer que es bastante curiosa la primera razón por la que esto no es así.

La razón más obvia es la principal

Lejos de lo que pueda parecer, si pensamos en razones por las que alguien no habría actualizado al nuevo sistema, la más lógica sería pensar que porque no sabe que había una nueva actualización de sistema, aunque no lo deje en un buen lugar. Pues bien, así es, desde SellCell han realizado una encuesta a 2000 usuarios de iPhone en Estados Unidos, y allí la primera razón por la que aún no ha actualizado a iOS 26 el 28% de los usuarios es que no tenían conocimiento de que estaba disponible.

La siguiente razón por la que no han actualizado, es que no eran conscientes de que el iPhone no se actualizará de manera automática, ya que si no tenemos esta función activada, el teléfono podrá mantenerse en la misma versión de manera indefinida. La tercera razón, elegida por el 23,3%, es que básicamente no tienen tiempo de ponerse a actualizar el teléfono, o lo que es lo mismo, la procrastinación.

Curiosamente en el cuarto lugar se posiciona una de las principales preocupaciones de los usuarios de smartphones, como es la duración de la batería tras la actualización, que como sabéis, en muchos casos, y como ha pasado anteriormente con los iPhone, se reduce bastante durante unas horas o días por todo el trabajo de fondo que hace el sistema en segundo plano. Y una de las que se habían barajado como principal razóin por la que no actualizar a iOS se encuentra en quinto lugar.

Esta es la de no actualizar para no tener que sufrir el lenguaje visual de Liquid Glass, que como sabéis se basa en transparencias y difuminados que simulan precisamente el aspecto del vidrio mojado. Por último,la siguiente gran razón esgrimida por los usuarios, en el sexto lugar, es la de que el teléfono podría funcionar más lento si se actualizan, que es bastante similar a otras anteriores que ya hemos repasado. Pero sin duda lo más sorprendente es la primera de todas ellas, la del desconocimiento de la existencia del sistema operativo, y tiene todo el sentido.