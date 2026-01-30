MÁS PROTECCIÓN EN CASO DE ROBO
Google anuncia nuevas funciones para proteger tu móvil Android en caso de robo
Los de Mountain View estrenan varias funciones nuevas de seguridad proactiva para proteger el contenido de nuestros teléfonos.
Publicidad
Los de Mountain View están expandiendo sus soluciones antirrobo, que como sabéis llegaron el año pasado a los móviles Android para añadir una capa de tranquilidad para los usuarios que se ven en la indeseable tesitura de tener que enfrentarse a una situación de robo o extravío del terminal. Unas nuevas funciones que harán más sencillo pasar por estas situaciones y sobre todo evitar que los ladrones puedan hacerse con los datos dentro de nuestro smartphone o tomar su control, algo que puede ser fatal obviamente.
Nuevas funciones antirrobo para Android
La gran estrella de esta actualización que ha anunciado ahora Google es el Theft Detection Lock, o Bloqueo por detección de robo. Gracias al uso de la inteligencia artificial y los sensores de movimiento del dispositivo, el teléfono es capaz de detectar un tirón brusco, como el que daría alguien que pasa corriendo o en una moto para arrebatarnos el terminal de las manos, por poner un ejemplo lamentablemente común. Cuando esto pasa, la pantalla del teléfono se bloquea por defecto.
Otra de las novedades que van a llegar a los móviles Android relacionadas con estas situaciones, es la función Offline Device Lock. Y consiste en lo siguiente, si el ladrón apaga el Wi-Fi o los datos para que no podamos localizarlo, el sistema bloquea la pantalla tras un tiempo prolongado de desconexión. De tal forma que su estrategia habrá sido totalmente en vano, ya que dejará de tener acceso al dispositivo y a lo que realmente le interesa de él, que es su contenido.
Otra novedad en camino es Remote Lock, y consiste en que si no recordamos nuestra contraseña de Google o no tenemos otro dispositivo a mano para entrar en la función de Android de Encontrar mi dispositivo, ahora podremos bloquear el terminal simplemente usando nuestro número de teléfono y superando un rápido control de seguridad desde cualquier otro navegador web.
Además, estas nuevas funcionalidades estarán disponibles de forma masiva entre los móviles Android incluso si estos no son especialmente recientes. Y es que Google podría llevar estas nuevas funciones a todos los móviles con Android 10 instalado o posterior, lo que abarca una gran parte del mercado. De momento hay funciones como la protección proactiva, esa que detecta tirones desde motos, por ejemplo, están llegando a países como Brasil, al igual que la función que hemos visto para bloquear de manera remota el dispositivo desde una web. El resto de novedades están llegando ya a los móviles en sucesivas actualizaciones.
Publicidad