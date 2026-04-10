Renta 2025: así puedes detectar errores en el borrador con la ayuda de la IA

Acaba de comenzar la campaña de la renta y millones de contribuyentes se preparan para cumplir con sus obligaciones. La Agencia tributaria nos ofrece la opción de descargar el borrador y presentarlo automáticamente. Aunque antes debemos comprobar que los datos son correctos, para lo que contamos con la ayuda de la Inteligencia artificial, te contamos cómo.

Cómo detectar errores en tu borrador en segundos

Una gran cantidad de contribuyentes recurren al borrador que les proporciona la agencia tributaria para presentar su declaración de la renta, por lo que solo hay que entrar en la sede electrónica, acceder a nuestro borrador y pulsar el botón “confirmar”. Un error muy común es pensar que, si el cálculo lo ha realizado la hacienda, será correcto. Pero nada más alejado de la realidad, ya que la agencia tributaria no dispone de todos nuestros datos y no incluye las deducciones, eso es algo que debe añadir el contribuyente, por lo que, si simplemente lo damos por bueno, podemos estar perdiendo dinero.

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Revisar los datos fiscales en algunos casos puede ser una auténtica tortura, y precisa de que nos sentemos rodeados de papeles y revisar casilla a casilla. Algo que con la llegada de la inteligencia artificial ha cambiado, una herramienta que se pone a nuestro servicio para la detección de posibles errores, ya sea por cálculos erróneos, omisión de datos o una casilla más marcada.

Para lo cual, solo tenemos que subir todos los documentos como certificados de retenciones, nóminas y el borrador para encontrar las posibles discrepancias. Es importante censurar la información sensible en estos documentos previamente, para preservar nuestra privacidad.

De forma casi instantánea es capaz no solo de reconocer el texto, también de comparar los datos e incluso reconocer la estructura de los documentos, identificando cada uno de los datos de nuestra nómina y la casilla que les corresponde en la declaración. Algo que a nosotros nos llevaría algo más de tiempo. De manera que, si encuentra cualquier discrepancia, nos advertirá de forma inmediata de que se trata y dónde se encuentra el fallo.

Son muchos los beneficios que nos aporta esta tecnología, el principal el ahorro de tiempo, en cuestión de segundos podemos obtener los mismos resultados que nosotros tardaríamos horas revisando. Cabe destacar además la precisión milimétrica de los datos teniendo en cuenta hasta el último céntimo, eliminando por completo el error humano. Esto nos permite comprobar si estamos cumpliendo con nuestras obligaciones, lo que nos evita futuras inspecciones y cualquier otra sorpresa.

Lo que hasta ahora nos parecía una herramienta sacada del futuro se ha convertido por derecho propio en nuestro aliado, no solo como nuestro asistente personal o fuente de información, también puede ser nuestro asesor financiero o incluso contable. Por lo que ya no hay excusas para confirmar el borrador sin antes comprobar los datos, ya sea por falta de tiempo o de conocimientos, gracias a esta herramienta que está al alcance de todos los contribuyentes. De todas formas, siempre hay que ser cautos con las conclusiones de la IA. Y es mejor siempre usar herramientas como NotebookLM que es menos dada a las alucinaciones, ya que se limita a las fuentes que añadimos, como los documentos y borradores de Renta que subimos.