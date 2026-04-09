Renta 2025: compara declaraciones anteriores con los datos de este año gracias a la IA

Una de nuestras obligaciones como ciudadanos y contribuyentes es cada año la de presentar la declaración de la renta. Arranca la campaña y para muchos la incertidumbre supone un estrés añadido, saber si sale a pagar o a devolver. Con la ayuda de la inteligencia artificial podrás adelantar el resultado, te contamos cómo.

Predice el resultado de tu declaración de la renta con la ayuda de la inteligencia artificial

La planificación financiera personal es imprescindible si no queremos llevar un susto con el resultado de nuestras declaraciones. A través de las comparativas de los últimos años, podemos aventurar cuál será el resultado, antes de presentar la declaración. De manera que solo tenemos que usar los datos de los años anteriores para predecir, cómo será la renta de este ejercicio y el de este año. De manera que aun estamos a tiempo para tomar algunas decisiones que pueden influir de forma notoria.

Descargando las declaraciones de la renta | TecnoXplora

Durante el transcurso de los años, no solo pueden cambiar nuestros ingresos, también lo hacen los tramos y la retención del IRPF. Es por ello que cuando nos suben el sueldo no solemos pensar en el impacto fiscal. Una mayor remuneración implica pagar más, sobre todo cuando no se realiza de forma correcta el ajuste si cambiamos de tramo, por lo que se pueden producir desajustes.

Algo que afectaría de forma negativa a tu próxima declaración, al considerar hacienda que no estamos adelantando suficientes impuestos en el transcurso del año. Podemos identificar de forma rápida y sencilla aprovechando la capacidad analítica de la Inteligencia Artificial.

Nos ofrece la oportunidad de realizar una comparativa de la evolución de las bases imponibles general, o dicho de otra forma lo que ganamos en bruto, con las cuotas retenidas, o lo que es lo mismo lo que se lleva cada mes el estado. Tras el análisis de la información si la curva de tus ingresos es mucho más prolongada que las retenciones, significa que nos tocará pagar el año que viene. Evitarlo es muy sencillo, solo tenemos que aumentar la retención los próximos meses, para compensarlo.

Para llevar a cabo las comprobaciones lo primero que debemos hacer es recopilar toda la información. A través del portal de la Agencia Tributaria podemos descargar las declaraciones presentadas en ejercicios anteriores.

podemos descargar las declaraciones presentadas en ejercicios anteriores. Para proteger la privacidad de los datos , es recomendable censurar la información sensible de los archivos, como nuestros datos personales o el DNI.

, es recomendable censurar la información sensible de los archivos, como nuestros datos personales o el DNI. Para obtener los mejores resultados lo más importante es formular un prompt adecuado, como, por ejemplo.

Al mismo tiempo que subimos la documentación.

Tras el análisis de los documentos y los datos, no ofrecerá las conclusiones, si se está produciendo un desajuste negativo, todavía estás a tiempo de reaccionar.