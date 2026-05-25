Consejos y recomendaciones para observar los eclipses de forma segura

El pasado jueves tuvo lugar la cuarta reunión de la Comisión Interministerial para garantizar la seguridad ciudadana de los eclipses del 12 de agosto de 2026, del 2 de agosto de 2027 y del 26 de enero de 2028.

Tras ella, se publicó un documento de recomendaciones para observarlos de forma segura en el que se ofrece información útil sobre los posibles riesgos sanitarios, medioambientales y logísticos de estos eventos.

Según informó el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, en este informe participaron 12 ministerios y 17 Comunidades Autónomas; y tiene el propósito de que los ciudadanos dispongan de información contrastada con la que prepararse para ver estos eventos astronómicos.

"Trabajamos para garantizar la observación segura de un acontecimiento científico único que, sin duda, despertará nuevas vocaciones y contribuirá a fortalecer el interés por la ciencia en nuestra sociedad", expresó el dirigente en un comunicado.

Riesgos sanitarios y exposición al Sol

Entre las advertencias, el documento resume que los observadores deberán protegerse de posibles riesgos sanitarios como golpes de calor, deshidratación, picaduras de insectos y otros peligros derivados de las masificaciones.

El informe recomienda consultar el índice de radiación antes de exponerse directamente al sol y aplicarse protectores de amplio espectro al menos 30 minutos antes del evento. También aconseja mantener los medicamentos en lugares frescos para evitar alteraciones en su composición química y beber agua con frecuencia, evitando bebidas que favorezcan la deshidratación, como las que contienen cafeína, alcohol o un alto contenido en azúcar.

Asimismo, insiste en la importancia de permanecer el mayor tiempo posible en espacios frescos y a la sombra, reducir la actividad física durante las horas centrales del día y utilizar ropa holgada y ligera. El documento recuerda además que nunca debe dejarse a ninguna persona dentro de un vehículo estacionado y cerrado, y recomienda consultar con profesionales sanitarios si se experimentan síntomas relacionados con las altas temperaturas.

Entre las medidas preventivas también se incluye la realización de comidas ligeras que ayuden a reponer las sales minerales perdidas a través del sudor. Finalmente, el informe subraya la necesidad de prestar especial atención a las poblaciones más vulnerables, como los niños, las personas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas.

Además, para evitar posibles picaduras de mosquitos y garrapatas que transmitan enfermedades, los expertos recomiendan utilizar repelentes autorizados que contengan DEET, Icaridina, Citriodiol, PMD o IR 3535 y evitar la proximidad a aguas estancadas o zonas con alta densidad de insectos.

Para evitar la transmisión de enfermedades, el documento aconseja mantener una higiene adecuada, cubrirse la boca y nariz al toser y evitar acudir si se presentan síntomas compatibles con alguna enfermedad respiratoria. Los riesgos derivados de las masificaciones podrían prevenirse con la identificación correcta de las salidas y equipos de emergencia, así como las zonas de aseo personal.

Protección ocular

Por otro lado, mirar al Sol sin gafas adecuadas puede causar quemaduras en la mácula y pérdida permanente de visión, por lo que unas gafas certificadas ISO 12312‑2:2015 son el único método seguro para ver el eclipse. Es importante dejar claro que las lentes de sol tradicionales no cumplen con los mínimos autorizados.

El informe recomienda verificar la autenticidad de las gafas de observación solar, prestando atención a su origen, certificación y proceso de fabricación. También aconseja inspeccionar previamente los filtros y desechar cualquier lente que presente daños o deterioro antes de utilizarla.

Asimismo, subraya la importancia de supervisar a las personas mayores o con discapacidad durante la observación del evento y recuerda que no debe mirarse al Sol mediante cámaras o telescopios sin filtros específicos, ya que estos dispositivos pueden amplificar la radiación solar y aumentar el riesgo de lesiones oculares.

El documento advierte además de que no deben emplearse filtros improvisados, como CDs, radiografías o vidrios ahumados, puesto que no bloquean adecuadamente la radiación peligrosa. Como alternativa segura en ausencia de gafas homologadas, propone recurrir a métodos de proyección indirecta, como la caja estenopeica o la proyección mediante una lámina perforada.

Seguridad logística y movilidad

Este tipo de eventos multitudinarios pueden generar grandes desplazamientos, por lo que es necesaria cierta precaución en la logística y la movilidad.

El texto aconseja planificar los desplazamientos con antelación para evitar congestiones severas antes y después del eclipse y recomienda no detenerse en los arcenes ni observar el fenómeno desde lugares improvisados que puedan comprometer la seguridad vial. Además, sugiere llevar suministros básicos, como agua, comida y combustible, especialmente en trayectos largos o hacia zonas con gran afluencia de personas.

El documento también advierte de la posible saturación de las comunicaciones móviles y de eventuales problemas de señal o cobertura durante el evento. Por ello, recomienda utilizar las zonas habilitadas por las autoridades, cuya información debe consultarse a través de páginas oficiales, y establecer protocolos familiares en caso de pérdida de cobertura o separación accidental entre los asistentes.

Riesgos medioambientales e incendios

Asimismo, para respetar nuestro entorno y seguir disfrutando al máximo de estos eventos astronómicos es importante reducir el impacto medioambiental que provocan las aglomeraciones.

Para ello, el documento avisa de evitar la saturación de zonas ecológicamente sensibles, la perturbación de la fauna local, la invasión a fincas o terrenos agrícolas, y por supuesto, el desecho desconsiderado de residuos.

En relación con el riesgo de incendios conviene evitar encender fuegos y aparcar sobre vegetación seca, además de mantener los accesos libres para emergencias y consultar diariamente las noticias.

Este documento concluye con una serie de consejos de seguridad adicionales, entre los que se encuentran el control de las mascotas y la observación desde el domicilio para disfrutar del evento de forma tranquila y segura. En caso de no ser posible verlo desde casa se recomienda acudir a las zonas de observación recomendadas por las administraciones.