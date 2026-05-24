Así puedes averiguar qué apps usan tu cámara en segundo plano

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Son muchas las app y herramientas que hacen uso de funciones como el micrófono o la cámara de nuestro móvil para funcionar, algo que suscita cierto temor en los usuarios. La privacidad se ha convertido de las prioridades para usuarios y desarrolladores. Sobre todo, esto sucede cuando el uso de estos elementos sensibles se produce en segundo plano, sin que prácticamente nos demos cuenta. Es por ello que desde Android han tomado cartas en el asunto incluyendo de forma nativa herramientas específicas para que el uso de estos recursos sea totalmente transparente. A continuación, te contamos cómo comprobar cuando se ha usado la cámara de tu móvil.

Descubre qué aplicaciones acceden a tu cámara

Las versiones más recientes de Android cuentan con una función que actúa de forma centralizada actuando como un registro de autoría. Esto significa que permite la monitorización de forma exacta de quién ha hecho uso de estos recursos.

Panel de privicidad en Android | TecnoXplora

Para averiguar qué app o usado recientemente tu cámara es de lo más sencillo y no necesitamos instalar ningún software de terceros en nuestro teléfono. Todo lo que necesitamos lo encontramos de forma nativa en el sistema, para acceder al panel de privacidad sólo tenemos que seguir los siguientes pasos:

Abre la aplicación de Ajustes o Configuración de tu teléfono.

de tu teléfono. Desliza hacia abajo y selecciona el apartado de Seguridad y privacidad (o simplemente Privacidad, dependiendo de la capa de personalización de tu dispositivo).

(o simplemente Privacidad, dependiendo de la capa de personalización de tu dispositivo). Accede a la opción denominada Panel de privacidad.

En este panel encontramos un gráfico intuitivo que muestra los permisos más críticos del dispositivo como son el micrófono, la ubicación o en este caso el que nos interesa la cámara. Pulsando sobre este, nos muestra una lista detallada de las aplicaciones que han tenido acceso y han interactuado con el hardware de la cámara, ya sea observando a través de ella o haciendo una captura de imagen, así como el número de veces que lo ha hecho a lo largo del día.

Pero no es la única opción que nos ofrece, además de esto, podemos recibir una alerta de forma inmediata, los conocidos como indicadores de privacidad. Algo que seguramente ya has observado con anterioridad ya que se trata del piloto de color verde que aparecen en la esquina superior derecha de nuestras pantallas.

Un aviso que nos indica que una app que no tiene permiso para usarlo, está haciendo uso de este en segundo plano. Deslizando el panel de notificaciones hacia abajo y pulsando sobre el indicador verde, podemos ver el nombre exacto de la app que está accediendo en ese preciso instante.

Con lo que descubrir si hay actividad sospechosa es muy sencillo, momento a partir del cual podemos ponerle solución inmediata. La cual pasa por, desde el propio panel de privacidad, actualizar o revocar los permisos de la app. Permitiendo restringir el acceso de forma permanente o configurar la aplicación para que solicite autorización cada vez que quiera hacer uso cuando esté abierta y en uso activo. Con lo que bloquearemos todo intento de activación oculta en segundo plano.