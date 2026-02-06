MEJORA EL RENDIMIENTO
Con este ajuste puedes mejorar el rendimiento de tu móvil con HyperOS 3
De forma predeterminada, nuestros móviles incluyen apps y funcionalidades que no nos aportan nada y que consumen recursos. Te contamos como desactivarlos.
Tener un móvil de última generación con un procesador potente con mucha memoria, no es suficiente para problemas por posibles problemas con los que nos podemos encontrar como el lag. A diferencia de lo que podemos pensar, se trata más de un problema de software, que de hardware. te contamos qué puedes hacer para evitarlo.
Lo que debes desactivar para ganar fps
Los sistemas como HyperOs de Xiaomi y sus marcas, integran una capa de personalización optimizada, aunque está cargada de “bloatware". Estos son procesos en segundo plano que consumen recursos de nuestro dispositivo, al mismo tiempo que calientan el terminal y consumen la batería.
Entre los procesos que se incluyen se encuentra el servicio de Xiaomi que se ocupa de la recolección de datos y gestionar la publicidad, es conocido como MSA o MIUI System Ads. Al mismo tiempo que los “daemons” de análisis y aplicaciones preinstaladas que no usamos de forma consciente, pero que siempre están activas lastrando el rendimiento del dispositivo.
- Desactivar estos servicios es posible, aunque es un ajuste que no se encuentra a simple vista. Para ello debemos acceder a los ajustes del dispositivo y seguir los siguientes pasos:
- Desde los ajustes, busca y selecciona “huella, datos faciales y desbloqueo”
- Dentro de este apartado, debemos seleccionar “automatización y revocación”
- En el listado que aparece de app del sistema. Localiza MSA y Miui Daemon.
- Junto a estas opciones encontramos un botón que tendrás que pulsar para desactivar.
- El proceso tarda unos segundos, si no funciona, puedes desistir y probar de nuevo.
- Es posible que falle a la primera, por lo que es posible que tengamos que realizar el proceso varias veces, una táctica usada para que desistamos.
- Existe otro método para desactivarlo, aunque para ello debemos acceder a las opciones de desarrollador.
- Algo no recomendable para usuarios no avanzados. Ya que modificar estos parámetros puede causar fallos en el sistema, por lo que hay que obrar con prudencia.
Una vez completado el procedimiento, será necesario reiniciar el dispositivo, para que se apliquen los cambios de forma correcta y comencemos a notar sus efectos sobre este. Hacerlo supone reducir la temperatura y el calentamiento, al haber menos procesos de fondeo damos descanso a la CPU. Esto también tiene efecto sobre la memoria, de manera que se libera RAM, permitiendo un funcionamiento más fluido y mejor interacción entre aplicaciones. Al mismo tiempo que desaparecen los microcortes por la falta de sincronización de datos en segundo plano, mejorando la estabilidad en los FMS.
Con el sistema optimizado y limpio, tenemos la opción de exprimir aún más el hardware con algunos ajustes más. Que implican activar el “modo rendimiento”, dejando a un lado el ahora de batería y potenciando el procesador. Otro ajuste imprescindible para mejorar la fluidez es realizar ajustes en la tasa de refresco, estableciendo está en 120Hz. Por último, para disfrutar al máximo de tus juegos, debes activar el “game turbo”. Lo que permite priorizar el ancho de banda de internet, al mismo tiempo que optimiza la respuesta táctil.
