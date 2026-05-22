Este truco de Windows es perfecto para saber si tu conexión a la red es estable

Una de las tecnologías presente en casi todos los hogares es el Wi-Fi, a través de esta, nuestros dispositivos pueden conectarse a Internet. Se ha hecho tan cotidiana que no nos damos cuenta ni siquiera de que la usamos hasta que algo falla. Momento en el cual debemos analizar el problema para poder solucionarlo. Algo que podemos comprobar fácilmente con una herramienta oculta en nuestro PC.

la herramienta definitiva de Windows para descubrir por qué falla tu Wi-Fi

Los cortes de internet es uno de los problemas más habituales que sufrimos tanto a nivel doméstico como en la oficina. El origen de los mismos a menudo no es fácil de establecer, aunque existe una herramienta nativa de Windows, desconocida para la mayoría de los usuarios con la cual podemos realizar diagnósticos para localizar los posibles problemas con la red.

Reporte wlam-report | TecnoXplora

Un comando con el que recopilamos el historial de conexión de los últimos tres días, en los que se registra quién, cómo y con qué se conecta o se desconecta a la red o sufre un fallo. Algo para lo cual, no es necesario acudir a programas de terceros, ya que todo lo que necesitamos lo encontramos en la barra de inicio de nuestro PC, siguiendo los siguientes pasos:

Ejecutando el “símbolo de sistema” o “terminal”

o Siempre y cuando tengamos permisos de administrador.

Usando para ello el comando “netsh wlan show wlanreport”

Y presionar la tecla Enter.

El procedimiento tarda unos segundos en procesar la información, en la consola podremos ver la ruta en la que se encuentra el archivo HTML, una vez finalizado. Para acceder a su contenido es tan sencillo, como copiar la dirección del archivo y pegarla en una nueva página de nuestro navegador web.

El informe generado por el comando del sistema, muestra un gráfico interactivo que facilita la lectura. El panel inicial cuenta con una línea de tiempo en el que identificamos en verde las conexiones que han funcionado correctamente. Mientras que los marcadores rojos nos señalan las caídas del servicio o los errores críticos, marcando la hora exacta a la que tuvo lugar.

Además del gráfico el documento desglosa cada sesión inalámbrica para descubrir cual ha sido el motivo de la desconexión, donde encontramos información acerca de los controladores y de las tarjetas de red. Lo que nos da la opción además de ejecutar el comando de resolución de problemas para buscar solución y nos ofrece una idea de cómo encararlo.

Con la ayuda de este comando, ya no tendremos que tratar de adivinar el origen de los problemas de conexión. Gracias a las pruebas técnicas, que nos ofrece, permite en un solo vistazo identificar qué está fallando. Pudiendo poner el foco en el equipo, un problema de actualización, así como en el propio router o en el propio servicio.