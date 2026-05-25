Nos movemos: un estudio revela que la península ibérica está girando en el sentido de las agujas del reloj

Un estudio liderado por la Universidad del País Vasco, ha concluido que la península ibérica está rotando lentamente en el sentido de las agujas del reloj debido a la presión que ejercen las placas tectónicas africana y euroasiática.

La investigación, publicada en la revista científica Gondwana Research, analiza cómo se comprime y deforma la corteza terrestre en el Mediterráneo occidental, una zona clave donde confluyen ambos bloques continentales. Según los investigadores, las placas se aproximan entre cuatro y seis milímetros al año, aunque el comportamiento geológico no es igual en todas las regiones.

El estudio señala que el área del Arco de Gibraltar juega un papel esencial para entender este movimiento. Al este del estrecho, esta estructura geológica absorbe parte de las tensiones provocadas por la colisión entre placas, mientras que al oeste el choque se produce de forma más directa, transmitiendo presión hacia el suroeste de la península.

Para llegar a estas conclusiones, el equipo utilizó datos satelitales sobre deformación del terreno y registros de terremotos recientes. Los resultados permiten definir con mayor precisión el límite entre las placas y apuntan a que esa presión tectónica estaría empujando lentamente a Iberia, favoreciendo un giro gradual en sentido horario.

Aunque el movimiento es extremadamente lento e imperceptible a escala humana, los expertos consideran que ayuda a comprender mejor la evolución geológica del territorio y la dinámica sísmica del Mediterráneo occidental.