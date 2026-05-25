Sugerencias contextuales en Android

Como no podía ser de otra forma el ecosistema de Android se encuentra en constante evolución. Esta implica una integración más profunda de la inteligencia artificial, lo que significa una búsqueda constante a adelantarse a las necesidades del usuario de una forma intuitiva. La última actualización del sistema cuenta con una característica con la que cambiará en uso diario de nuestros dispositivos, las sugerencias contextuales. A continuación, te contamos todo lo que tienes que saber acerca de estas.

Nuevas sugerencias contextuales impulsadas por Inteligencia artificial

Aunque esta nueva función operativa funciones en segundo plano, promete ofrecer recomendaciones útiles basadas en la experiencia de usuario a través de tus ubicaciones más recurrentes y la actividad habitual que realizamos. Siendo su principal premisa la proactividad, dejando de ser un estático para convertirse en un asistente proactivo, que no espera órdenes ni comandos para sugerirte diferentes acciones.

Activando las sugerencias contextuales | TecnoXplora

El ecosistema aprende de nuestras rutinas, y a partir de estas es capaz de sugerirnos cosas como una lista de reproducción motivadora cuando llegamos al gimnasio o incluso series y programas, en un momento determinado del día, coincidiendo con nuestras preferencias. Y todo preservando en todo momento nuestra privacidad. Todos los datos se procesan desde el propio dispositivo sin necesidad de compartir los datos, gracias al espacio cifrado creado bajo una infraestructura estrictamente privada.

De manera que los datos recopilados y usados para generar estas ideas personalizadas, nunca salen de nuestro móvil. Algo que sucede gracias a que los servicios y aplicaciones del sistema no tienen acceso a los datos privados solo interactúan para ofrecernos las sugerencias oportunas. Para asegurarnos que no se haga un mal uso de los datos estos se eliminan de forma automática y por completo transcurridos 60 días de su recopilación. Además. El usuario tiene la potestad de borrar en cualquier momento el historial, otorgando un control completo acerca de los ajustes y la gestión de los mismos.

Una nueva funcionalidad que de momento solo está disponible para aquellos usuarios adscritos a la beta. Esta se encuentra integrada a nivel sistema, aunque para que sean efectivas debemos activarlas previamente, siguiendo estos pasos:

Desde los ajustes del teléfono, usa el buscador, en la parte superior de la pantalla.

En el cuadro de diálogo teclea, por ejemplo, “contextuales”

Si está disponible en tu versión de la beta, lo encontrarás como el primero de los resultados de la búsqueda.

Pulsa sobre este acceder a las opciones de configuración.

Para recibir estas sugerencias, si no está activado, pulsa sobre el botón junto a “usar sugerencias contextuales”

Una vez activado, podremos activar o no los datos de la ubicación del dispositivo.

Del mismo modo, podemos desactivarlas si no queremos recibir este tipo de propuestas, siguiendo el mismo proceso, pero a la inversa. Una opción incluida dentro de los servicios de Google Play, que pretende hacernos la vida mucho más fácil.