Samsung cambiará el nombre de sus nuevos plegables tipo Fold, ¿por qué?

El próximo mes de julio Samsung va a celebrar un nuevo evento Unpacked, el segundo del año, y donde habitualmente suele presentar sus nuevos móviles plegables. Y este año vendrá cargado de novedades, precisamente porque en este segmento vamos a ser testigos de un seísmo anunciado, la irrupción del primer iPhone plegable, seguramente el próximo mes de septiembre. Para contrarrestar el golpe, Samsung tendrá que trabajar a fondo para que su gama de plegables sea lo más atractiva posible.

Nuevos nombres para la irrupción de un nuevo modelo

Este año Samsung presentará en el Unpacked no dos, sino tres plegables. Si habitualmente conocemos al modelo Fold y el Flip, este año habrá un tercer modelo de diseño más ancho, precisamente inspirado en el futuro iPhone, que contará con este diseño más propio del que encontramos en una tableta de pequeño tamaño.

La filtración de Ice Universe | Imagen de la red social Weibo

Y precisamente por eso, parece que los nombres variarán para darle un sentido diferente a la gama. En este caso concreto, el filtrador más cercano a la esfera de Samsung, como es Ice Universe, ha desvelado cuáles serían estas nuevas denominaciones. Porque en un caso, el del Samsung Galaxy Z Fold 8, se mantiene, pero pasará a ser la propia del modelo más ancho que se lanzará este año para responder a Apple.

En su mensaje dentro de la red social china Weibo, ha asegurado que el modelo estándar, el que esperábamos como Fold 8, pasará a ser el Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra. Mientras que el modelo que esperábamos que se denominara Wide, por aquello de su mayor ancho, finalmente tomará el nombre del modelo estándar, y será el Samsung Galaxy Z Fold 8. Obviamente, al no tener más competencia, el modelo Flip tendrá el mismo nombre y no tendrá que cambiar nada, salvo su número al final.

Una estrategia curiosa, porque Samsung quiere convertir un formato tan específico como el de los plegables ultraanchos en el nuevo estándar de la gama, es cuando menos desconcertante. La realidad es que el iPhone Fold, o como se vaya a llamar el único modelo de Apple, ya llegará con ese modelo exclusivamente, por lo que no tendrá que diferenciarlo en la gama, y será su estándar plegable.

Por ese lado tiene sentido, y quien quiera un Fold clásico, y ya lo conozca, sabrá siempre dónde debe asistir, al nuevo modelo Ultra. Por tanto, puede ser un movimiento también para posicionar estos modelos en gamas diferentes, tanto por prestaciones como por precio. Si es así, este modelo más ancho estaría un escalón por debajo del Ultra por razones obvias. Y seguramente se posicione con un precio muchísimo más agresivo que su equivalente en Apple.

Saldremos de dudas en menos de dos meses, porque se espera que la presentación se celebre a mediados del mes de julio, ahí conoceremos también su nueva gama de wearables, con los relojes inteligentes Galaxy.