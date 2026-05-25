Beats ya prepara el lanzamiento de unos nuevos auriculares de diadema

Como sabéis, la firma Beats pertenece a Apple, y aunque funciona como una marca completamente independiente, la realidad es que comparten un gran ecosistema de hardware y componentes que los convierten en los auriculares más similares a los AirPods del mercado. Aunque Beats se ha caracterizado siempre por ofrecer más modelos en formato diadema, y eso es precisamente lo que está preparando ahora, un nuevo modelo de este formato que, como decimos, compartirá mucho con los dispositivos de Apple.

¿Qué hay de cierto en todo esto?

Por un lado, lo que es evidente es que Beats está cerca de lanzar unos nuevos auriculares, y no porque sea su marca la que se ha dejado ver en la FCC norteamericana, la certificación por la que pasan los fabricantes antes de comercializar un producto. Sino porque da coordenadas del producto que puede ser, y no tendrían mucho sentido para uno de la propia Apple.

Aunque el dispositivo que ha pasado por la certificación son unos auriculares de diadema, la marca detrás es Apple, y como sabemos, hace solo unos meses que han lanzado al mercado los AirPods Max 2, que son sus únicos auriculares de este formato. Lo que quiere decir que no tiene ningún sentido que vayan a pasar por esta certificación otros auriculares de diadema de la marca.

Y ahí es donde entra Beats, que cuenta con varios modelos de este formato, y al fin y al cabo pasan por las certificaciones como lo que son, productos de Apple. Por tanto, lo más probable es que tengamos unos nuevos auriculares de diadema de Beats en camino. Los candidatos más sólidos pueden ser los Beats Studio Pro, los modelos más avanzados de la marca que podrían recibir mejoras en su hardware como las vistas en los AirPods Max.

Son unos auriculares que normalmente se posicionan en el mercado en una gama similar a los AirPods Max 2, aunque por precio un escalón por debajo, pero vamos, no van a tener que envidiar nada de ellos a nivel de sonido, ya que compartirán probablemente los mismos chips, esos que hacen que las funciones inteligentes y la mejora del sonido sean realmente notables.

Así que quizás el próximo mes de junio tengamos noticias y el lanzamiento de un nuevo modelo de la marca. Los actuales Beats Studio Pro cuentan con cancelación activa de ruido adaptativa que analiza el entorno 48000 veces por segundo. Y el modo Sonido Ambiente permite escuchar el exterior de forma natural. Soportan Dolby Atmos y un sistema de seguimiento dinámico de la cabeza para ofrecer una experiencia envolvente similar a la de una sala de cine.

Y además su batería nos ofrece hasta 40 horas de reproducción, 24 horas con la cancelación de ruido activada, y disponen del sistema de carga rápida Fast Fuel, que les brinda hasta 4 horas de uso con solo 10 minutos de carga. Veremos cuándo llegan, pero parece que están bastante cerca de ser una realidad.