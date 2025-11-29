Cómo la IA puede planificar tu viaje soñado sin que te muevas del sofá

Los usos que podemos hacer de la inteligencia artificial son infinitos. Gracias al avance de esta tecnología, tanto las tareas cotidianas como las que precisan de una mayor especialización tiene su respuesta. Uno de los usos que podemos hacer, que no ayuda también con nuestro ocio, es hacer uso de este como asistente de viaje. A continuación, te contamos cómo.

Gemini como asistente de viaje

Gemini es el modelo de inteligencia de Google, y está preparado para par respuesta a cualquier consulta que le expresemos. Desde pedirle que resuma el contenido de un documento, nos ayude a crear esquemas y mapas conceptuales o que busque información acerca de destinos que queremos visitar en nuestros próximos viajes, entre otras cosas.

Gemas de Gemini en Google Drive | TecnoXplora

En este último aspecto, puede ser de gran ayuda a la hora de prepararlo. Ya que a la hora de organizar un viaje es importante comenzar eligiendo bien el destino. Una que hemos definido es comparar alojamientos, cuadrar horarios o incluso que nos eche una mano con los traslados. Con la llegada de Google Gemini, todos estos procesos son mucho más sencillos, lo que le convierte en el perfecto asistente de viajes.

Su uso nos evita el tener que navegar por decenas de páginas web, en busca de toda la información, solo es necesario hacer una descripción concreta de lo que queremos o estamos buscando en cada momento. A la hora de realizar la petición podemos usar la cantidad de palabras que creamos conveniente, siendo más concreta o extendiéndose en nuestra petición. A partir de esta el asistente se ajustará más o menos a nuestro viaje ideal.

Un proceso que puedes llevar a cabo tanto a través de su web como de la app para móvil. Para obtener los mejores resultados solo tenemos que seleccionar Deep research y en cuadro de diálogo escribir lo que deseas, a partir de tu petición el asistente creará un itinerario coherente y la medida. Además de sugerir destinos que encajen con nuestros gustos, es capaz de proponernos vuelos, hoteles, recomienda actividades e incluso puede organizar el recorrido para cada uno de los días que dure nuestro viaje.

Lo más interesante, es la naturaleza totalmente conversacional de la interacción. Lo que nos permite cambiar de idea sobre la marcha, simplemente tenemos que decírselo. Afinando las respuestas, agregando matices como la duración exacta del viaje, el presupuesto del que disponemos, incluso la compañía con la viajas. A partir de estos nuevos datos, el algoritmo adapta de forma automática la respuesta.

Otra opción que nos permite es exportar el resultado cuando nuestra hoja de ruta está totalmente definida, lo que nos permite visualizar, compartir o editar el plan en cualquier momento de manera que esté disponible en nuestro móvil durante el viaje. Este incluye funciones de asistente por voz, tras abrir el itinerario y activar el modo voz, podemos pedirle que nos narre el viaje, haga resumen de los puntos clave o que nos muestre curiosidades de cada lugar que visitemos. Lo que lo convierte en una guía turística personalizada.