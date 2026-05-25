Vivo lanza un nuevo smartphone con una enorme batería de 9200 mAh

Hay muchos móviles con baterías grandes, y luego está el nuevo Vivo Y600 Turbo, un terminal que estrena una de las más grandes actualmente en el mercado. Y hablamos de baterías de silicio-carbono, que permiten llevar estas monstruos encima sin que sea necesario aumentar dramáticamente el peso o el grosor del terminal, como sí ocurría hasta ahora. Un terminal que aunque es probable que no llegue a Europa, sí que puede marcar el camino para futuros lanzamientos de la marca.

Ficha técnica del Vivo Y600 Turbo

Este es un terminal grande, con una pantalla generosa, que tiene una diagonal de 6,83 pulgadas, así como tecnología AMOLED. Esta ofrece también una tasa de refresco de 120 Hz, así como una buena resolución 1.5K que nos proporciona gráficos de alta resolución. El brillo también es notable, llega hasta los 5000 nits, por lo que nos brinda una visualización de primer nivel incluso a plena luz del sol.

Nuevo Vivo Y600 Turbo | Vivo

Sobre el rendimiento, es un móvil bastante solvente para moverse en la gama media. Ya que ofrece un procesador Snapdragon 7s Gen 4, el más potente de esta gama por parte de Qualcomm, lo que garantiza un rendimiento sobrado para el grueso de actividades que llevamos a cabo a lo largo del día. A este le acompañan 12GB de memoria RAM LPDDR4X, así como hasta 512GB de almacenamiento interno UFS 3.1.

A nivel de cámara, este teléfono nos ofrece una configuración dual, con un sensor principal de 50 megapíxeles, que a su vez viene acompañado de un sensor de 2 megapíxeles de profundidad. A la hora de hacer selfies, cuenta con un sensor de 8 megapíxeles. Como veis, se trata de una cámara para salir del paso, nada destacable.

Y sin duda su gran punto a favor, la batería de 9020 mAh, que es de las más grandes de su categoría, o directamente la más grande. Esta cuenta con una potencia de carga de 90 W, que obviamente la cargará rápido, aunque con este tamaño es posible que nos lleve quizás hora y media completar la carga, lo que no está nada mal.

Otras características son certificación IP68 e IP69, así como conectividad 5G gracias al procesador Qualcomm, Wifi 6, Bluetooth 5.2, conectividad NFC para hacer pagos móviles, así como GPS. Hay también un lector de huellas integrado en la pantalla. Y el software con el que se estrena es Android 16 bajo la capa de personalización OriginOS 6.

El terminal de momento se ha lanzado en China en varios colores, como son blanco, rosa y azul. El precio con el que se estrena es de 290 euros al cambio para la versión de 12 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno. Desde luego, es un precio muy competitivo para un móvil con características únicas. Sobre si llegará a España, es poco probable. Más que nada porque la logística dice lo contrario, no es fácil transportar este tipo de baterías tan grandes a Europa, veremos si Vivo consigue adaptarse para poder ofrecerlo en nuestro país a un precio también tan interesante.