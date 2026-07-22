Google lanza su nueva generación de modelos de Gemini Flash

Las actualizaciones de modelos de IA se han convertido en eventos bastante seguidos por parte de los consumidores de tecnología, toda vez que la IA nos acompaña cada vez en más en nuestro día a día. En este caso, además, Google actualiza sus modelos más accesibles y ligeros, que conocemos como Flash. Concretamente, se trata de los nuevos Gemini 3.6 Flash, Gemini 3.5 Flash-Lite y Gemini 3.5 Flash Cyber, que nos ofrecen una manera rápida de resolver nuestras dudas y acceder a numerosas herramientas sin perder un pensamiento profundo.

Gemini 3.6 Flash: más eficiencia y calidad

Este es el modelo más avanzado y considerado principal de los tres que se actualizan ahora. Ha sido optimizado para tareas de programación, trabajo de conocimiento y capacidades multimodales. Destaca sobre todo por su eficiencia en el consumo de tokens, ya que consume un 17% menos de tokens de salida en comparación con Gemini 3.5 Flash, de acuerdo con el índice de Artificial Analysis.

Gemini | Google

En otros benchmarks específicos como DeepSWE de Datacurve, esta reducción de tokens llega a ser de hasta el 65%. Lo que nos permite utilizar menos pasos de razonamiento y llamadas a herramientas para completar flujos de trabajo complejos. A la hora de programar, logra un 49% de precisión en DeepSWE, frente al 37% de 3.5 Flash, y mejora en investigación de aprendizaje automático en MLE Bench 63.9% vs. 49.7%.

El uso de computadora ahora está integrado como una herramienta del lado del cliente mediante la API de Gemini y Gemini Enterprise. En el trabajo de conocimiento supera notablemente al modelo anterior.

Gemini 3.5 Flash-Lite: diseñado para escalar flujos

Es el modelo más rápido de la generación 3.5, diseñado para tareas de baja latencia y alta demanda de procesamiento, como búsquedas agénticas y análisis de documentos. Alcanza una velocidad de 350 tokens de salida por segundo. En evaluaciones clave supera drásticamente a Gemini 3.1 Flash-Lite e incluso supera a Gemini 3 Flash en pruebas avanzadas de agentes y programación. Puede colaborar con Gemini 3.6 Flash para generar conceptos de diseño web instantáneamente.

Google Gemini | Google

En general, para mortales como tú y como yo, podemos experimentar la velocidad y precisión de Gemini 3.6 Flash y Gemini 3.5 Flash-Lite directamente en la aplicación de Gemini. Mientras que el modelo Gemini 3.5 Flash-Lite se está integrando y desplegando en Google Search. Algo que nos beneficiará directamente al darnos respuestas y resúmenes de búsqueda mucho más veloces y eficientes gracias a su baja latencia.

Además, hay nuevas funciones interactivas en Canvas. Porque en la aplicación de Gemini, las capacidades visuales y de comprensión de Gemini 3.6 Flash ahora nos permiten interactuar con herramientas avanzadas dentro del chat, como por ejemplo, utilizar la función canvas para tareas creativas complejas, como por ejemplo el desarrollo de un extractor de texturas fotográficas para flujos de trabajo en 3D. Con estas novedades nuestras consultas diarias en el buscador y en la app de Gemini ahora serán notablemente más rápidas, interactivas y eficientes.