La nueva aplicación gaming de Xiaomi promete menos lag y mejores gráficos en tus juegos

Xiaomi ha decidido renovar una de las herramientas más utilizadas por los má gamers. Hablamos de la función Game Booster , que evoluciona para convertirse en Xiaomi Game Space, una aplicación más completa para brindar la mejor experiencia.

La nueva herramienta llega integrada en las versiones más recientes de HyperOS y añade opciones de organización automática, perfiles de rendimiento adaptados a determinados géneros y diferentes posibilidades de personalización.

Eso sí, por ahora Xiaomi ha anunciado su despliegue en China y no ha confirmado cuándo estará disponible en los móviles vendidos en otros mercados. Así que nos va a tocar tener un poco de paciencia hasta que lancen esta herramienta de forma global.

Xiaomi Game Space organiza automáticamente todos tus juegos

Respecto a las novedades que llegan a Xiaomi Game Space, comenzaremos con la más atractiva: su capacidad para detectar los juegos instalados en el móvil y agruparlos automáticamente dentro de la aplicación. Al activar esta función, no tendrás que añadir cada título manualmente, ya que el sistema se encargará de identificarlo e incorporarlo a la biblioteca.

La aplicación también ordenará los juegos en función de la frecuencia de uso. De esta manera, los títulos a los que juegas habitualmente aparecerán en las primeras posiciones, permitiéndote acceder a ellos con mayor rapidez. Y, como podrás imaginar, la app Xiaomi Game Space se encargará de optimizar cada juego compatible para brindar la experiencia más completa.

Xiaomi Game Space | Xiaomi

Además, los ajustes quedarán guardados para cada juego. Una vez que hayas elegido una configuración, Game Space la aplicará automáticamente cada vez que vuelvas a abrir el título, por lo que no tendrás que repetir el proceso antes de cada partida.

Siguiendo con todas las novedades que llegan a la interfaz gaming de Xiaomi, Game Space también permitirá aplicar perfiles específicos en función del tipo de juego, a través de configuraciones pensadas para aprovechar mejor los recursos del móvil y evitar problemas habituales como las caídas de rendimiento, las notificaciones inesperadas o el calentamiento excesivo.

Por ejemplo, en los juegos MOBA podrás activar un modo de alto rendimiento acompañado de una función de “no molestar” que evitará que aparezcan ventanas emergentes durante una partida y dará prioridad a los recursos necesarios para reducir el lag en los momentos de mayor carga, como partidas por equipos. Y para los juegos de mundo abierto, Xiaomi propone una configuración centrada en mejorar la calidad gráfica y dar prioridad a la refrigeración. A lo largo de los próximos meses irán añadiendo nuevos modos para brindar la mejor experiencia.

También llegan cambios estéticos, ya que Xiaomi Game Space permitirá modificar su apariencia mediante fondos de pantalla, animaciones de inicio y widgets para que le puedas dar un toque único. Ahora, toca esperar a un despliegue global para disfrutar de esta función Xiaomi Game Space para disfrutar como nunca de tus juegos Android preferidos.