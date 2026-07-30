El truco para encontrar basura oculta en tu móvil Android y limparla rápidamente

Uno de los problemas habituales que nos encontramos en nuestros móviles es la falta de espacio de almacenamiento. Con el paso del tiempo y el uso, la memoria interna se va llenando y es necesario llevar a cabo tareas de limpieza. Pero qué pasa cuando creemos que queremos eliminarlo todo y aun así seguimos sin tener suficiente espacio libre. A continuación, te contamos cómo llevar a cabo una limpieza más profunda.

Basura oculta en tu Android

Para este tipo de gestión, por norma general hacemos uso de los gestores de memoria instalados por defecto, estos agrupan los archivos en categorías generales y aplican filtros automáticos, ocultando archivos y carpetas del sistema, muchos de estos importantes, para evitar su eliminación por error.

Google Files | Foto de Markus Winkler en Unsplash

Cuando realizamos una limpieza de archivos y no recuperamos espacio de almacenamiento, se debe a estos archivos invisibles. Estos forman parte de restos de archivos que fueron eliminados, archivos temporales de aplicaciones instaladas que no sirven para nada e incluso carpetas invisibles en la caché profunda.

La forma más sencilla y segura de eliminarlos es con la ayuda de aplicaciones de gestión de memoria, las cuales mapean visualmente el contenido de la misma sin aplicar filtros, los cuales se encargan de borrar todos aquellos archivos inservibles. Herramientas que podemos encontrar de forma gratuita en la tienda de aplicaciones de nuestro sistema, ya sea iOS o Android.

Una vez instaladas, debemos comenzar un escaneo del dispositivo, el cual consiste en revisar los archivos de forma directa.

el cual consiste en revisar los archivos de forma directa. Para ello será necesario otorgarle permisos de acceso al terminal. Un proceso que puede llevarnos un tiempo.

al terminal. Un proceso que puede llevarnos un tiempo. Dependiendo de la cantidad de información y la capacidad de almacenamiento.

Como resultado, veremos cómo la app ha creado un árbol de directorios con el contenido de las carpetas y subcarpetas de forma mucho más visual que las tradicionales barras de colores por categorías. Incluso pueden darnos una cifra concreta del tamaño de los archivos ocultos y las carpetas invisibles, de manera que no nos dejaremos nada por eliminar.

Siendo nuestro principal objetivo la localización de archivos antiguos de juegos que hemos desinstalado y los residuos que dejan las apps de mensajería, duplicando imágenes y notas de voz antiguas.

De manera que, al localizar estas viejas carpetas de aplicaciones que hemos eliminado, solo tenemos que seleccionarlas y eliminarlas. Con lo que podremos recuperar una gran cantidad de espacio, hasta ahora perdido. Al mismo tiempo, al tener el control absoluto de la gestión de los archivos, no solo la limpieza es más eficiente, sino también más segura.

Aunque debemos tomar una serie de precauciones, como no borrar por error carpetas enteras si no tenemos claro cuál es su contenido. Sobre todo si estas contienen documentos importantes o fotos y videos familiares. En tal caso, es recomendable usar la galería del móvil para la gestión de estos.