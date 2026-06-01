Gemini Intelligence revoluciona tu relación con tu móvil Android, ¿cómo funciona?

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Google sigue trabajando y desarrollando su sistema operativo móvil, para mejorar la experiencia de sus usuarios. Como fruto de este trabajo nos presenta Gemini Intelligence para su ecosistema en Android. Una integración aún más profunda con la que se transformara por completo su sistema operativo, ofreciendo un entorno más inteligente y proactivo. A continuación, te contamos en qué consiste.

Gemini Intelligence y el Futuro de la Proactividad

Un despliegue que llegará a los usuarios de forma paulatina y que comenzará a llegar de forma escalonada a partir de este verano. Los primeros en experimentarlo serán los usuarios de teléfonos Samsung Galaxy y Google Pixel compatibles. Aunque se espera que pueda extenderse al resto de su ecosistema durante lo que queda de año. Sin limitarse únicamente a teléfonos e incluyendo relojes inteligentes, pantallas de coches, gafas de realidad aumentada y ordenadores portátiles compatibles.

Google Pixel 10a | Google

Uno de los principales cometidos de Gemini Intelligence son las tareas tediosas o complejas para el usuario. La implementación de la inteligencia artificial en los dispositivos los dota de habilidades para procesar, analizar y utilizar los contextos visuales de las pantallas, como la información en una fotografía, ejecutando acciones de forma casi inmediata. Algo que resulta muy útil a la hora de analizar las instrucciones manuscritas en una hoja de papel e iniciar la petición, como crear un carrito con la lista de la compra.

En lo que a internet se refiere, las mejoras se hacen patentes, Chrome incluye un asistente de navegación web inteligente con el que realizar investigaciones a fondo, como resumir y comparar contenidos en toda la red es mucho más rápido y sencillo. Incluso incorpora una función automática que permite llevar a cabo tareas de forma automática y rutinarias, como reservar una cita online.

En el campo de la productividad y las comunicaciones, la innovación viene de la mano de funciones que permiten rellenar formularios extensos desde la pequeña pantalla de nuestro móvil de una forma mucho más intuitiva con la ayuda de la función autocompletar. La cual cuenta con una evolución significativa adaptándose al contexto del usuario.

En este aspecto también destacan los cambios aplicados sobre el teclado Gboard presente en muchos dispositivos, con el desarrollo de una potente función conocida como “Rambler”, la cual será la encargada de pulir nuestros textos. Convirtiendo nuestros mensajes en información clara y concisa, con lo que se consigue un resultado más profesional eliminando de forma automática las correcciones innecesarias, las muletillas y las repeticiones.

Otros de los cambios a destacar es el aspecto visual y la forma en que interactuamos con el sistema. Los usuarios cuentan con más poder que hasta ahora, con funciones como “crea mi Widget” con la que podrán diseñar paneles de información totalmente personalizados, usando para ello el lenguaje natural. Un primer paso que nos acerca cada vez más a una interfaz de usuario generativa, adaptándose a las peticiones verbales del usuario.