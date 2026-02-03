¿Para qué sirve el potenciador de vídeo de tu móvil Oppo?

Sacar el máximo partido a la pantalla de nuestro móvil está en nuestra mano. Los sistemas operativos nos ofrecen cada vez más opciones de personalización. Con las que no solo podemos darle un toque personalizado, sino que podemos además optimizar el uso del mismo o mejorar la calidad de la imagen, entre otras. A continuación, te contamos cómo transformar la calidad de video de nuestros dispositivos con ColorOS 15.

Transforma la calidad de tus videos con este ajuste oculta en ColorOS 15

Los móviles se han convertido en nuestros compañeros inseparables, allí donde vayamos, además de permanecer comunicados, nos entretienen. Es por ello que muchos usuarios utilizan sus pantallas para disfrutar sus series y películas en streaming. Por eso eligen móviles con pantallas de última generación para hacerlo con la mayor calidad. Aunque esto a menudo no sucede, ya que debido a su configuración estándar estamos desaprovechando la capacidad de color nuestro dispositivo. Algo que podemos solucionar de forma sencilla con un simple ajuste como el que dispone el software de Oppo y Oneplus. Un Ajuste que no está disponible para todos los dispositivos compatibles con ColorOS 15. Una función que diseñada para potenciar el color en el video y que podemos activar siguiendo los siguientes pasos:

Potenciando el color en ColorOS 15 | TecnoSplora

Desde los ajustes del teléfono selecciona Pantalla y brillo.

Donde encontramos la opción “motor de ultravisión O1”

Ahora toca el botón junto a “potenciador de color para video” para activarlo.

Una vez activamos podemos comprobar la diferencia, ya que no se trata de subir el brillo o la saturación de la imagen, está solo activa durante la reproducción de video. Momento en el cual amplía la gama de colores que se muestran para mejorar la experiencia visual del usuario. Mientras que en el ajuste estándar obtenemos una gama limitada de colores. Al activar este la gama de colores aumenta, completando la información de color que falta, y como resultamos obtenemos colores más ricos y variados.

Mejora el contraste, al simular el efecto HDR tendremos como resultado, blancos más intensos sin llegar a quemar la imagen y negros más profundos. Como resultado final, las imágenes cobran vida y se vuelven más tangibles. Un ajuste que, aunque tiene sus ventajas, afecta directamente al consumo de batería. Convertir contenido de SDR a HDR tiempo real, elrendimiento del procesador gráfico (GPU) y de la unidad de procesamiento neuronal (NPU) aumentan considerablemente, lo que se traduce en un aumento del gasto, agotando más rápidamente la batería.

Es por ello que debemos hacer un uso inteligente para optimizar el gasto, por lo que debemos elegir cuidadosamente cuando lo activamos. Es recomendable hacerlo cuando vayas a ver una película o serie en la máxima calidad posible. Y desactivarlo, cuando estemos viendo contenidos de redes sociales o cuando tengamos poca batería, para optimizar el consumo de la misma. Un claro ejemplo, en el que tener un buen hardware no lo es todo y como los ajustes de software se convierten en una poderosa herramienta.