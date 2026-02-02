El truco para intercambiar textos y archivos entre tus dispositivos Xiaomi, POCO o Redmi con HyperOS 3

Son muchas y variadas las novedades que nos ofrece el nuevo sistema operativo de Xiaomi, HyperOS 3. Un sistema integral que permite la interacción de distintos dispositivos. A continuación, te contamos la apuesta del fabricante chino en este respecto.

Desde todos tus dispositivos compatibles

La tendencia de usar un dispositivo para casi todo está cambiando, y volvemos al uso de varios dispositivos para las mismas funciones. Vivimos rodeados de pantallas, ya sea la del ordenador, el móvil o una tableta, entre otras. No es raro realizar la misma tarea en cualquiera de estos dispositivos de forma independiente. Hasta ahora la tendencia a lo que a software se refiere, es tratar todos estos dispositivos como independiente.

Dispositivos conectados | Xiaomi

La creación de ecosistemas en los que todos sus integrantes están conectados con la posibilidad de intercambiar información de forma vital, es algo que persiguen desde hace tiempo los fabricantes. Una mejor comunicación entre dispositivos independientemente de la naturaleza de cada uno de ellos. Más allá de un entorno digital o la nueva, en las aplicaciones comparten funcionalidades.

Algo que cambia con la nueva versión del sistema operativo de Xiaomi, con la que se pretende que el usuario que cuente con varios dispositivos, estos se integren en un ecosistema común funcionando como una sola unidad cohesionada. En la que se elimina la barrera entre dispositivos, de forma que, de forma automática, se detectan y enlazan, al mismo tiempo.

Esto permite el intercambio de información entre dispositivos de una forma mucho más rápida e intuitiva. Algo que no sucedía hasta ahora, ya que, para enviar una imagen de un dispositivo a otro, teníamos que usar el correo o aplicaciones de mensajería. Eliminar los pasos intermedios, es la finalidad del Portapapeles Universal, una funcionalidad que transforma el portapapeles de nuestros dispositivos en una red de memoria compartida. Para lo cual, todos nuestros dispositivos deben encontrarse en la misma red e identificados con la misma cuenta de usuario.

o cualquier archivo que necesites al portapapeles. Tal y como hemos venimos haciendo hasta ahora. Desde nuestro móvil. Una vez copiamos en contenido, el sistema lo detecta y coloca en contenido en el portapapeles compartido de Hyperconnected.

Sin necesidad de hacer nada más, este estará disponible en todos tus dispositivos.

De manera que ahora podemos usar cualquiera de nuestros dispositivos compatibles, ya sea una tableta o un ordenador, para abrir la app o herramienta, como un procesador de texto, notas o el editor de imagen, donde solo tenemos que seleccionar la opción “pegar”.

De manera que automáticamente el contenido del portapapeles pasa directamente al nuestro documento. Manteniendo sus propiedades originales, ya sea la calidad de una imagen o el formato de un texto Todo de una forma rápida y sencilla y en cuestión de segundos. Lo que viene a demostrar que la productividad no solo viene de la mano de un procesador potente, sino que con funcionalidades como el portapapeles Universal, se trata de eliminar las barreras en el flujo de trabajo.