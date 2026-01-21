El Oppo Reno 15 FS ya es oficial con una gran batería y 512GB

Oppo ha lanzado una nueva variante de sus Reno 15, su nueva gama media. Este modelo no es precisamente más potente que los que hemos conocido antes, de hecho recorta algunas características, pero sigue siendo un terminal muy equilibrado. A nivel de diseño es un terminal prácticamente idéntico al resto de la gama, y opr qué no decirlo, también a la anterior gama de los Reno 14, aquí la firma está siendo bastante conservadora.

Ficha técnica del Oppo Reno 15 FS

El nuevo terminal nos ofrece una pantalla con tecnología AMOLED, por tanto de calidad, y tiene una diagonal de 6,57 pulgadas, con resolución Full HD+, así como una tasa de refresco de 120Hz. Por tanto en este aspecto nos ofrece buenas sensaciones, tanto de tamaño como de calidad y profundidad. Respecto del rendimiento, es un móvil que se mueve en la gama media pura.

Oppo Reno 15 FS | Oppo

Gracias al procesador Snapdragon 6 Gen 1, nos ofrece un rendimiento versátil y equilibrado, que le permite ejecutar muchas tareas con garantías. A este procesador le acompañan memoria RAM LPDDR4X con 8GB, así como almacenamiento interno de 512GB, lo que es una cantidad de memoria de almacenamiento más que suficiente y al nivel de un tope de gama, por lo que este es uno de los aspectos más importantes.

La cámara de fotos de este teléfono es triple. Contando con un sensor principal de 50 megapíxeles, así como de un ultra gran angular de 8 megapíxeles y un sensor macro de 2 megapíxeles. Por lo que es una cámara correcta sin más, pero hay que decir que ya es poco común en la gama media, ya que a día de hoy es raro ver tres sensores en una cámara de fotos móvil de este segmento.

Delante, la cámara para hacer selfies dentro de la pantalla tiene una gran resolución de 50 megapíxeles, por lo que podemos esperar una gran calidad. En términos de batería, también tenemos una gran capacidad, aunque inferior a la de sus compañeros de gama. Esta es de 6500mAh, que sigue estando por encima de la media, por lo que es una capacidad que nos va a brindar hasta dos días de uso con una utilización moderada.

Además de esta capacidad, se carga rápido, ya que tiene una carga rápida con potencia de 80W, de las más altas del mercado, y que desde luego representa una de las mejores características de este teléfono. Un terminal que nos ofrece una certificación de resistencia al agua y al polvo máxima, como es la IP68. Llega con lector de huellas integrado en la pantalla. Y por supuesto con ColorOS 15 basado en Android 15. Un móvil que se ha dejado ver en dos países europeos, uno de ellos es Italia, donde se ha lanzado por 470 euros.