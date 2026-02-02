La versión de escritorio de Android tendrá su propia cámara Pixel

Como sabéis, hace unos días os contamos que Google estaba avanzando en el desarrollo de su sistema operativo Android adaptado a dispositivos de escritorio, o lo que es lo mismo, su propio sistema similar al DeX de Samsung. Esto permitirá a los usuarios conectar sus teléfonos a un monitor, teclado y ratón, y utilizarlo como un PC. Desde luego nos parece genial. Y la realidad es que desde aquella filtración, estamos conociendo nuevos detalles sobre cómo será este nuevo sistema. Y la realidad es que estamos conociendo funciones muy potentes, como la que se ha filtrado ahora.

Cámara para el modo escritorio

Una vez más, ha sido el desarrollador Assemble Debug, que tiene bastante actividad en redes, el que nos ha mostrado el siguiente paso de Google dentro de este modo escritorio que tienen en desarrollo. Y desde luego nos parece una función excelente, ya que completa la experiencia de ordenador de sobremesa con una función que suele ser esencial tanto en este formato como portátil.

Hablamos de la webcam, tan popular en los ordenadores portátiles, y que normalmente tenemos que comprar en un sobremesa. Y que nos permiten hacer videollamadas para mantener reuniones o ver a la familia. Ahora, en esta versión de Android para escritorio, el filtrador ha compartido la imagen de la Play Store que muestra la página de una nueva app para este sistema operativo.

Se trata de Desktop Camera, o Cámara de escritorio, y que nos llama la atención porque su desarrolladora es Google LLC, y también por el icono de la app, que es el mismo de la cámara de los Google Pixel. Por lo tanto parece que la capa de escritorio integrará una nueva aplicación que nos permitirá convertir la cámara de fotos del teléfono en una webcam. Algo similar a lo que ya permite hacer Windows 11,pero mucho más sencillo, porque por lo que vemos solo tendremos que abrir esta app para comenzar a usar la cámara en diferentes escenarios.

Para quienes ya la conocen, esperan que el funcionamiento de esta cámara sea similar al de la aplicación de cámara de los Chromebook de Google, como sabéis, un sistema operativo orientado a la educación. Y es que en los modelos Chromebook Plus, Google ha estado desarrollando una cámara que ofrece una experiencia de uso muy similar a la que tenemos en la cámara de los teléfonos Pixel.

Así que lo más lógico es que Google implemente este uso al modo de sobremesa, sobre todo cuando comience a desplegarlo en los Google Pixel. Lo que no sabemos es si cuando este modo se utilice en móviles de terceras marcas, podrán utilizar también la cámara de Google, o estará limitada esta experiencia a una aplicación más genérica. Como sabéis, la cámara de Google no está disponible fuera de los Pixel, salvo que modifiquemos el sistema, por lo que habrá que ver cómo lo resuelve Google.

Esta cámara de Google en los Chromebook ofrece interesantes funciones, como la iluminación adaptativa para mejorar escenas oscuras, reducción de ruido visual, desenfoque de fondo profesional, encuadre automático que te sigue y la opción de usar tu teléfono Pixel como webcam de alta resolución. Además de ofrecer muchas de las herramientas de IA que ya nos ofrece.