Project Genie: así es la nueva IA de Google para crear mundos jugables

Quien más y quien menos, si es amante de los videojuegos ha fantaseado alguna vez sobre crear su propio título, con sus preferencias, ya añadiendo todo eso que nunca nos ha podido ofrecer ningún otro en el mercado. Unos han generado algunas líneas de código, otros se han quedado en los bocetos de su arte, y en cualquier caso, la realidad es que siempre falta atar algún cabo, ya que no tenemos el poder ni el conocimiento de un estudio. Pero Google ahora quiere cambiar esto para siempre, gracias a su nuevo Project Genie, una nueva variante de su IA de Gemini, diseñada para crear mundos jugables.

La revolución del mundo del videojuego

Aunque es una IA que ya se había presentado el pasado mes de agosto, como nos recuerda Google, la realidad es que no ha sido hasta ahora cuando ha estado disponible para los primeros afortunados en usarla. Porque han anunciado que todos aquellos que cuenten con una suscripción a Google AI Ultra en Estados Unidos, que es la suscripción más cara de las disponibles, no hablamos de la Pro, tendrán acceso a esta nueva manera de crear mundos jugables.

Esta nueva IA se centra en proporcionar a los usuarios herramientas simples para generar mundos desde la simulación de una dinámica de cualquier entorno que elijamos. La IA será capaz de predecir cómo va a evolucionar ese mundo, y los personajes que introduzcamos, basándose en nuestras instrucciones. Este nuevo modelo Genie 3 puede generar en tiempo real el mundo que estamos explorando una vez que se ha creado en base a un prompt que le hemos escrito.

Dentro de los mundos dinámicos es capaz de simular tanto la física como las interacciones de los personajes y objetos. Podemos recrear cualquier entorno que se nos pase por la cabeza, desde un mundo robótico, a otro basado en un contexto histórico concreto, o sencillamente lo que se nos pase por la cabeza. Esta nueva IA en realidad es el trabajo de varias en paralelo, como el propio Geni 3, Nano Banana Pro y Gemini. Ya que podemos sugerirle a la IA de Genie 3 crear un mundo a partir de tus bocetos, de tal manera que siga una coherencia visual con lo que le hemos proporcionado, por lo que podemos ser los creadores de nuestro propio mundo, o al menos su guía visual.

Hay una interesante función denominada, Boceto del Mundo, que se utiliza con Nano Banana Pro, y nos permite ver cómo va a ser nuestro mundo una vez lo creemos, aunque antes, tendremos la opción de modificarlo a nuestro antojo. Y no solo eso, una vez hemos generado un mundo o entorno jugable o interactivo, podemos volver a generarlo remezclándolo, ya que hay un modo Remix que puede remezclar nuestras creaciones con otras sugerencias de la IA.

Hay algunas limitaciones en la creación de contenido con Genie 3, como que los mundos que generemos no podrán ser idénticos a lugares reales, ni tampoco serán el producto 100% de nuestras indicaciones, siempre habrá margen para que la IA añada su toque. También existe la posibilidad de que haya cierta latencia en los controles. Y por último, los entornos jugables de momento estarán limitados a 60 segundos.