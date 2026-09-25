El truco para abrir tu cerradura inteligente con un reloj Wear OS y Matter

Los avances tecnológicos han llegado hasta los aspectos más básicos de nuestra vida. En este aspecto podemos destacar la transformación que han sufrido nuestros hogares con la integración de esta. Esto nos permite no solo vigilar nuestra hogar o encender y apagar la luces a distancia, también podemos abrir y cerrar la puerta sin necesidad de usar llaves. A continuación, te contamos cómo abrir la puerta de tu casa con tu Pixel Watch.

Abre la puerta con su Pixel Watch

Uno de los inconvenientes que nos encontramos a la hora de gestionar la apertura y cierre de nuestra casa desde un reloj inteligente es que no exista la app para Wear OS, este es el caso de los usuarios de la cerraduras Yale, los cuales no cuentan con app compatible. Un problema que tiene fácil solución ya que estas son compatibles con Matter. Estos son los pasos que debes dar para conectarla.

Configurando Matter | TecnoXplora

Aunque no tenga aplicación nativa, una solución fácil es usar una app de terceros, en este caso Google Home. A través de la app de Google podemos conectar dispositivos compatibles con Mater. En el caso de estas cerraduras, podemos conectarlas directamente por Wi-Fi o Thead. Si dispones de un border router Thread como un Apple TV, un Nest Hub o un altavoz de Alexa, no necesitarás nada más.

Comenzamos abriendo la app de Yale y seleccionando nuestra cerradura.

y seleccionando nuestra cerradura. En las opciones de configuración debemos seleccionar “ Matter ” y preparar el dispositivo para su configuración. Sigue los pasos del asistente.

” y preparar el dispositivo para su configuración. Sigue los pasos del asistente. Tendremos que seleccionar la app que queremos usar, nos ofrecerá la lista de app compatibles, en este caso hemos seleccionado Google Home.

Busca el fabricante de tu cerradura, y selecciona el modelo. También podemos escanear el QR impreso en el dispositivo para agregarlo o incluir el código de emparejamiento que genera Matter para la identificación del dispositivo.

impreso en el dispositivo para agregarlo o incluir el que genera Matter para la identificación del dispositivo. Desde la app de Google Home , debemos seguir los pasos que nos indica, si no se conecta de forma automática, puedes pulsar el icono “ más ” para añadir el dispositivo y seguir los pasos del asistente.

, debemos seguir los pasos que nos indica, si no se conecta de forma automática, puedes pulsar el icono “ ” para añadir el dispositivo y seguir los pasos del asistente. Completada la configuración del dispositivo en Google Home, ya estará disponible para su uso. Comprueba que funciona correctamente, prueba a abrir y cerrar la cerradura.

Desde el reloj debemos debemos instalar la app de Google Home.

Una vez instalada en el reloj, solo tenemos que buscar el dispositivo, seleccionarlo y probar que funciona correctamente.

Un procedimiento que podemos utilizar para controlar otros dispositivos compatibles con el estándar de conectividad de código abierto. Lo cual facilita no solo la instalación de los dispositivos sino la interacción entre dispositivos de distintos fabricantes, de manera que podemos centralizar su uso en determinadas app como Google Home.

Donde además podemos crear rutinas y automatizaciones para que los dispositivos interactúen entre sí automatizando acciones, que nos hacen el día a día un poco más fácil.