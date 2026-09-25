Todo lo que puedes hacer con el nuevo Adobe Premiere para móviles Android

Producir contenidos desde el teléfono móvil es motivado por el crecimiento del consumo de video en redes sociales. Es por ello que Adobe Premier se ha consolidado como una de las app de referencia para los creadores de Vlogs, tutoriales, contenidos en redes o clips de podcast, esto principalmente ha sucedido tras su lanzamiento para iOS en pasado año. Ahora también podrán hacer uso de la app los usuarios de Android, a continuación, te contamos todo lo puedes hacer.

Todo lo que puedes hacer con el nuevo Premiere para tu móvil Android

La versión para Android acaba de llegar oficialmente, una versión que permitirá a los creadores usar una potente herramienta de edición, de forma gratuita y con calidad profesional. La versión móvil de Premiere nos ofrece un control preciso y técnico, de una forma rápida y sin complicar el proceso creativo. Son muchas las funciones avanzadas las que nos ofrece, aunque en lo que respecta al sonido cabe destacar la de Mejorar Audio. Esta reduce el ruido y lo aísla, permitiendo que las voces se escuchen con mayor claridad, muy necesario sobre todo a la hora de locutar las grabaciones y sobre en entrevistas, consiguiendo así una calidad de audio de estudio.

Adobe Premier en Android | TecnoXplora

Gracias al sistema multipista en la que se incluye una línea de tiempo, podemos jugar con la superposición de elementos como efectos visuales, voces en off, vídeo, música y texto. Con lo que conseguimos exactitud a la hora de montar el vídeo, con la precisión de fotograma, tenemos en control sobre cada corte, con un ajuste de sincronización completo entre la imagen y el ritmo de la música, y ajustando al momento exacto cada reacción.

Otra de las ventajas que nos ofrece es la capacidad de editar y exportar nuestros trabajos en resoluciones de hasta 4K. Para ayudarnos a la creación rápida de proyectos contamos además, con plantillas con las que de una forma sencilla podemos crear de forma ágil, videos en vertical que se adaptan a la perfección a los reels de Instagram como a YouTube Shorts.

Como no podía ser de otra forma, la inteligencia artificial también hace presencia a través de funciones que integran la inteligencia artificial generativa impulsada por Adobe FireFly.

Donde destacan el relleno generativo, la creación automática de efectos de sonido y la conversión de imagen a vídeo. Al mismo tiempo que pueden integrar recursos desde Adobe Stock, en el que podemos encontrar desde transiciones, clip de video o incluso música.

Una experiencia diseñada para editar evitando las distracciones y sin obstáculo alguno , ya que además de ser gratuita, nos permite publicar sin marcas de agua. Además de no requerir de inicio de sesión, abonar una suscripción y en la que tampoco encontramos anuncios. Donde no es necesario el pago para usar herramientas esenciales de edición. Son solo las opciones de almacenamiento en la nube y los créditos generativos adiciones los que requieren de pago. La app está ya disponible para su descarga desde la Play Store.

Además de las herramientas ya disponibles se espera que próximamente se integren otras funciones como Adobe Fonts, la mejora en la gestión de subtítulos, la detección de ritmo, el uso de fotogramas clave, así como integración con otras versiones de Premiere, permitiendo continuar la edición en otros dispositivos.

Una app que nos ofrece libertad para editar cualquier vídeo grabado con el móvil, drones o cámaras, directamente desde el móvil sin recurrir al ordenador.