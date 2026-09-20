Cinco funciones que debes probar al instalar iOS 27 en tu iPhone

Comienza el despliegue de iOS 27 Golden Gate, el nuevo sistema operativo de Apple. El cual ha despertado muchas expectativas entre los usuarios, desde su anuncio. Además de los cambios estéticos se han introducido una serie de herramientas cuyo principal objetivo es el de hacernos más fácil nuestra vida diaria. Estas son algunas de las funciones que tienes que probar una vez que los instales.

Las funciones que sí o sí tienes que probar

Un sistema que destaca por la integración de la inteligencia artificial, lo cual se convierte en el centro de la experiencia. Lo que nos ofrece una interacción automatizada y mucho más natural, lo que se traduce en un ahorro de tiempo. Una tecnología que impulsa herramientas como de las que hablaremos a continuación.

iOS 27 en acción | Apple

Una de las áreas que se ha visto favorecida por este cambio es la app de Fotos. La cual integra de forma nativa la inteligencia artificial, ofreciéndonos herramientas como la función limpiar, con la que podremos retocar la imagen eliminando personas u objetos de nuestras imágenes de un plumazo, como por arte de magia. También podemos aumentar el tamaño de las imágenes añadiendo partes a la imagen, generadas de forma automática. Así como Re-encuadrar y ajustar la perspectiva de una imagen, únicamente moviendo dos dedos por la pantalla.

La app de atajos es otra de las grandes favorecidas por este cambio, al incluir al asistente de voz. Ahora tras pulsar el botón “+” podremos pedirle a Siri lo que necesitamos. De manera que, no tendremos que seguir construyendo las acciones apilando bloques lógicos.

En lo que respecta a la cartera Digital, Apple Wallet, esta es mucho más versátil, ya que cuenta con un asistente virtual. A través de la cámara, podremos escanear la cuenta de una comida y dividirla desde la app para ajustar el gasto con facilidad. Además podremos digitalizar nuestras tarjetas de fidelización simplemente escaneando un código de barras.

La privacidad y seguridad también han sido mejoradas, a partir de ahora el sistema no tendrá acceso permanente a la ubicación. Por lo que podremos ponerle caducidad, para que nadie tenga un acceso constante a esta, pudiendo incluso pausarla de forma temporal. Lo que conseguiremos sin necesidad de apagar el GPS como hasta ahora. Dejar de compartir la ubicación, no implica que no podamos seguir usando la app de mapas o la navegación sin cortes.

Por último, uno de los cambios más aplaudidos por los usuarios, ya que el volumen de la alarma se desvincula del ajuste general del teléfono. Lo que permite personalizar el volumen de alarmas y temporizadores, de forma independiente al de las llamadas. Con lo que ganamos en tranquilidad evitando sobresaltos . Para ello simplemente debemos acceder al apartado sonidos y vibración de los ajustes de nuestro móvil.