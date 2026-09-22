Esta es la forma más sencilla de leer códigos QR en tu iPhone

Conocidos ya por todos, los códigos QR son una herramienta con mucha presencia en nuestro día a día. Su uso es de lo más variado ya sea para acceder a una red wifi o consultar la carta, servicios de un establecimiento o acceder a la información detallada de un museo, entre otros muchos usos. Es por ello que poder escanearlos con la cámara de nuestro teléfono es una gran ventaja. A continuación, te contamos cómo activarlos en la cámara de tu iPhone.

Activa el escáner de códigos QR en tu IPhone

Al igual que los códigos de barras estos códigos se han instaurado en nuestro días y ya nos llama la atención su presencia. Incluso hay ocasiones en que llegamos a echarlos de menos. Los identificamos por su diseño en bloques cuadrados de distintos tamaños. A través de sus cuadros blanco y negros estos códigos nos proporcionan un acceso rápido a enlaces web o archivos multimedia, conectando el mundo real con el digital en cuestión de segundos.

Activando escaner QR en iPhone | TecnoXplora

Para escanear estos códigos desde nuestro iPhone no es necesario acudir a la descarga de app de terceros en la Apple Store, puesto que cuenta con una herramienta nativa. Lo que nos aporta una serie de ventajas como la velocidad y la comodidad, y como no de una protección extra. Ya que el sistema operativo cuenta con una capa de seguridad. Esta analiza el enlace y muestra la vista previa de la dirección antes de abrirla. De manera que tenemos la opción de revisar y si nos resulta sospechosa no acceder a esta, tan solo dirigiendo la cámara del móvil hacia el QR. Protegiéndonos de sitios maliciosos y posibles estafas.

En muchos de los modelos de iPhone esta función está activada por defecto, pero cabe la posibilidad de que no sea así y tendremos que activarla nosotros mismos de forma manual. Es muy recomendable hacerlos ya que supone un ahorro de tiempo, y así estamos preparados para usarlo en cualquier momento, tan solo con abrir la app de fotos de tu teléfono.

Activar esta función es de lo más sencillo, solo tenemos que configurar nuestro iPhone para que reconozca los códigos de forma automática. Un proceso que es de lo más sencillo y que nos llevará apenas un minuto.

Desde el menú de ajustes de nuestro iPhone.

de nuestro iPhone. Desliza el menú hacia abajo hasta encontrar la opción “ cámara ”.

”. Dentro de este apartado, debemos buscar “escanear códigos QR”

Desliza el interruptor junto a esta opción para activarlo.

A partir de ahora, cada vez que abras la cámara de tu iPhone y la dirijas hacia un código QR, aparece una notificación emergente en la pantalla, pulsando sobre ella nos llevará hasta la información que tiene de una forma rápida y sencilla.