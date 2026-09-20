Así de divertido es añadir música de fondo a tus notas de voz en los Pixel 11

Poco a poco las app de Google se van transformando, en la nueva actualización de su sistema operativo una de las aplicaciones que recibe nuevas funciones es la Grabadora. A continuación, te contamos cómo puedes convertir tus grabaciones en piedras sonoras, de forma nativa con tu Pixel 11.

Añade música a tus notas de voz con tu Pixel 11

una potente herramienta que en los últimos años ha sufrido una completa transformación. Con la llegada de la IA, esta nos ofrece una gran variedad de opciones con las que obtenemos un resultado personalizado y profesional. Una de las nuevas funciones que se ha incluido es la de “crear música”, impulsada por la inteligencia artificial, nos ofrece la opción de ponerle música a nuestras grabaciones.

Añadiendo música a las notas de voz | TecnoXplora

Con el principal propósito de enriquecer las notas de voz, pasando de tener simples notas de voz planas, a notas personalizadas y con ritmo, donde expresar nuestras emociones. De manera que una vez que hemos grabado una nota de voz, solo tenemos que editarla. Al iniciar el proceso, el sistema escanea la onda del audio original. Identificando el ritmo de la voz, las pausas y las inflexiones vocales.

Una vez hecho esto, genera y superpone la pista de voz con la pista musical creada especialmente para la ocasión. Ajustando y sincronizando de forma automática haciendo que todo encaje a la perfección, manteniendo la cadencia y la dinámica de la grabación.

Un proceso que se produce de forma local en nuestro teléfono, por lo que no solo garantiza la velocidad de ejecución, sino que garantiza la privacidad del contenido de la misma, por lo que ninguna grabación se procesa en servidores externos.

Añadir la pista de audio es de lo más sencillo, solo tenemos abrir la app grabadora en nuestro teléfono y seleccionar una nota previamente grabada.

Pulsa sobre esta, para editarla .

. En la esquina superior derecha de la pantalla encontramos el icono hamburguesa, a través del que accedemos a las opciones.

a través del que accedemos a las opciones. Selecciona “crear música”

Al hacerlo se despliega una nueva ventana en la que nos ofrece varias opciones, podemos elegir entre los estilos predefinidos o crear nuestros propios estilos.

nuestros propios estilos. Puedes elegir entre ritmos relajantes, acogedor, fiesta dance, blues de un dia lluvioso, romántico o sorpréndeme.

Si optas por crear uno propio, puedes elegir el género entre hip, hop y rap; R&B y soul, dance y electrónica, independiente y alternativa, pop, rock, jazz, blues, country, house, afrobeat, reggae o K-pop.

Y un sentimiento: feliz, triste, enfadada, relax, romántico, animada.

Una vez sabes el estilo, lo seleccionamos.

Solo tenemos que esperar unos segundos a que termine el proceso. El tiempo de espera dependerá de la duración de la grabación y la complejidad de la misma.

Terminado el proceso podemos escuchar el resultado y realizar los cambios pertinentes.

En el caso de que la nota sea muy corta es posible que nos aparezca una advertencia de que podría no coincidir de forma óptima. Y en caso de grabaciones demasiado extensas, podríamos tener que recortarla.

Podemos probar diferentes estilos, hasta dar con el resultado, y una vez lo conseguimos solo tenemos que ”guardar una copia”, lista para compartir. Una pista independiente que se guardará en nuestra biblioteca, para escucharla o enviarla en cualquier momento. Esta se guarda junto a la pista original, añadiendo el estilo musical que hemos seleccionado.