Qué es y como funciona la herramienta "Ask Notebooks" de tu Kindle

Los cuadernos de tinta electrónica son muy prácticos a la hora de tomar notas rápidas a mano alzada. Pero su talón de Aquiles siempre ha sido acceder a un dato concreto después de haberlas tomado. Lo que nos obligaba a repasar lo escrito hasta dar con el dato exacto. Ahora la cosa cambia con la llegada de la inteligencia artificial y funciones como “Ask Notebooks”, una nueva función llegada a los nuevos Kindle Scribe Colorsoft con la que no solo digitaliza lo que escribimos sino que también lo comprende y estructura.

Qué es exactamente y cuál es su función

Una de las grandes novedades que ha traído el lanzamiento de la nueva generación de Kindle Scribe es la incorporación de la inteligencia artificial generativa, de forma nativa en los dispositivos. Con la creación de funciones como Ask Notebooks, un motor de búsqueda y análisis avanzado. Esta destaca principalmente por la interacción con los cuadernos manuscritos, los cuales están escritos con lenguaje natural y no depende de palabras clave.

Así es la nueva función Ask Note de kindle | TecnoXplora

De manera que es capaz de leer e interpretar nuestra caligrafía, para procesar el contexto global de las notas, lo que le permite encontrar y extraer respuestas precisas, ahorrándonos mucho tiempo. De manera que en vez de buscar un vocablo en concreto, podemos pedirle que nos resuma o que muestre las conclusiones que sacamos al respecto, en forma de respuesta concisa basada en el contenido de nuestras anotaciones.

Es una función que se encuentra integrada en el ecosistema de escritura fluida y lectura del nuevo Scrible, por lo que solo necesita de acceso a internet a través de Wifi.

Desde la pantalla principal del kindle selecciona el ícono de búsqueda .

. Usa el teclado virtual o el lápiz óptico para escribir la consulta.

para escribir la consulta. Para lo cual solo tenemos que usar el lenguaje cotidiano.

A partir de este momento, la inteligencia artificial analiza todos nuestros cuadernos en busca de las respuestas.

analiza todos nuestros cuadernos en busca de las respuestas. Una vez terminado el análisis, nos ofrece las respuestas.

Desde estos resultados tenemos la opción de acceder al área específica de “ask notebooks”.

En la cual accedemos al chat conversacional desde el cual consultar los cuadernos que se usaron como fuentes y hacer preguntas de seguimiento.

Convirtiendo el sistema estático que usaba hasta ahora en un asistente documental interactivo. De manera que aumenta nuestra productividad ayudándonos a gestionar la información contenido en los cuadernos como extraer listas de tareas pérdidas, encontrar información clave e incluso desarrollar resúmenes.

Lo que nos permite dejar atrás los sistemas rígidos de etiquetas, encabezados perfectos y carpetas complejas. Trabajando con mucha más libertad. Otra de las ventajas que nos ofrece es que podemos retomar los chat durante los 30 días siguientes. Manteniendo el hilo conversacional.

Además nos garantiza respuestas fundadas en nuestro propio trabajo, eliminando las alucinaciones externas, ya que a diferencia de otras plataformas de IA genérica nos muestra los enlaces directos a nuestros cuadernos de los cuales extrajo la información. Convirtiendo a la toma de notas en un proceso mucho más ágil, en el que dejamos atrás la gestión de la información, lo que ayuda a fomentar nuestra creatividad.