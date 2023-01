¿No puedes abrir un vídeo en Google Drive? Prueba con estas soluciones

En Google Drive podemos almacenar casi cualquier cosa. Desde fotos, copias de seguridad de nuestros dispositivos, documentos e incluso vídeos. Pero no sólo podemos albergarlos, sin que también podemos abrirlos desde la propia herramienta. Aunque en el caso de estos último podemos encontrarnos con algún que otro problema y no poder reproducirlos. A continuación de damos algunos consejos para hacer frente a este problema.

Abre tus vídeos desde Google Drive sin problemas

Uno de los problemas más comunes a los que se enfrentan los usuarios de Google Drive son los errores a la hora de reproducir los vídeos almacenados en la herramienta. Recibir este tipo de mensajes “¡Vaya! Ha habido un problema con al reproducir el vídeo” o “este vídeo no se puede reproducir” cuando intentamos reproducir un vídeo es delo más común. Esto suele deberse a problemas con la conexión a Internet o el enrutador Wifi, la caché del navegador y las cookies, las restricciones impuestas en las condiciones del servicio de Google o que se trate de contenido pirateado.

Abriendo vídeos desde Google Drive | TecnoXplora

Aunque el origen de este problema puede estar en el propio archivo ya sea porque este dañado o tenga una resolución de vídeo incompatible. Esto es algo que no debe alarmarnos ya que existen soluciones a este problema. Para que poder reproducir vídeo desde Google Drive, debemos tener una conexión estable y de alta velocidad. Ante la sospecha de problemas con la red, debemos realizar un test de velocidad y si fuera necesario reiniciar el router.

Aunque la herramienta permite almacenar cualquier tipo de formato de vídeo, no todos los formatos son compatibles con la reproducción. Lo formatos admitidos son 3GPP, AVI, FLV, MPEG4, MPEG-PS, MOV, MTS, WebM y WMV, en el caso que nuestro archivo no corresponda con estos formatos, tendremos que convertirlo y volverlo a subir. Aunque teniendo siempre presente que la resolución máxima a la que Drive reproduce los vídeos es de 1920x1080 píxeles. Si nuestro archivo está a una resolución mayor no se reproducirá.

Generalmente para abrir un vídeo, solemos pulsar dos veces sobre este de manera que nos encontramos con un mensaje de error. Para evitar que esto suceda, tenemos la opción de abrir el vídeo en una nueva ventana. Para ello, selecciona el vídeo en cuestión y pulsa con el botón derecho para desplegar el menú emergente donde seleccionamos “vista previa”. A continuación, pulsa sobre el icono de los tres puntos de la esquina superior derecha de la pantalla y por último selecciona “abrir en nueva ventana”.

Si el problema reside en el navegador, tenemos la opción de limpiar la caché y las eliminar las cookies, estas a menudo sobrecargan el sistema y es necesario gestionar su uso. Algo similar a lo que sucede con la memoria RAM. Si el vídeo que queremos reproducir es muy pesado necesitaremos muchos recursos de nuestro ordenador. Por lo que nos veremos obligados a liberar RAM e incluso reducir su uso para reproducir el vídeo. Estas son algunas de las soluciones que puedes aplicar para resolver este problema aunque siempre puedes probar además a actualizar el navegador o usar una VPN. Pero sobre todo debemos evitar almacenar material pirateado.