Google Fotos, ¿Qué es la nueva edición de imágenes y vídeos conversacional?

La implementación de la inteligencia artificial en las aplicaciones de Google es total. Poco a poco todas las apps, están recibiendo nuevas funcionalidades basadas en esta tecnología. La última en recibir una actualización ha sido Google Fotos, que incluye una nueva funcionalidad que podemos controlar simplemente con la voz.

Así es la nueva función de edición de Fotos por voz

Editar o retocar una imagen es cada vez más sencillo. Ya no es necesario tener conocimiento en la materia ni perder nuestro valioso tiempo en realizar ajustes en las mismas. En cuestión de segundos podemos ver cómo se transforman nuestras fotos. Hasta ahora, lo hacíamos usando los diferentes filtros y opciones que nos ofrecía a través de la interfaz de la app. Con la nueva actualización y la implementación de la inteligencia artificial, esto no es siquiera necesario.

Esta nueva función permite al usuario transmitir los cambios que quiere en sus fotografías de viva voz y sin necesidad de escribir ni una sola palabra. Podemos usar una serie de comandos de voz a través de los cuales realizar las diferentes transformaciones. Dependiendo del tipo de ajuste que queramos realizar, debemos usar diferentes formas de expresarnos, por lo que debemos tener en cuenta, los siguientes aspectos:

Comandos de lenguaje natural , el cual nos permite transmitir órdenes como corregir el color, eliminar el fondo o eliminar objetos o cosas con un mensaje natural como “quita los reflejos” o “restaura el fondo ” en una foto antigua.

, el cual nos permite transmitir órdenes como corregir el color, eliminar el fondo o eliminar objetos o cosas con un mensaje natural como ” en una foto antigua. Para ediciones más complejas , podemos usar comandos generales como “mejora la imagen” esto hará que la inteligencia artificial analice la imagen y aplique los filtros y ajustes que crea oportunos en cada momento. Ya que es capaz de interpretar tanto instrucciones específicas como generales. Al mismo tiempo combinar más de una petición en una sola interacción.

, podemos usar comandos generales como esto hará que la inteligencia artificial analice la imagen y aplique los filtros y ajustes que crea oportunos en cada momento. Ya que es capaz de interpretar tanto instrucciones específicas como generales. Al mismo tiempo combinar más de una petición en una sola interacción. En el caso de la edición creativa, aquella en la que no solo realizamos correcciones sobre la imagen, sino que lo que se persigue es añadir elementos o cambiar el fondo de la imagen. También podemos realizarlos con comandos de voz, como “pon un sombrero, gafas y bigote al individuo de la izquierda”. De este modo podremos darles un toque divertido a todas nuestras fotos.

Una nueva función de la que pueden disfrutar unos pocos elegidos, ya que por el momento solo está disponible para los usuarios de los recién llegados Pixel 10 residentes en Estados Unidos. Aunque se espera que en las próximas semanas esta vaya llegando a las otras localizaciones.

Debemos recordar que los primeros en recibir y experimentar con las nuevas funcionalidades lanzadas por Android son los usuarios de los dispositivos de los de la gran G. Siendo los modelos más recientes y más actualizados los que comprobarán de primera mano sus capacidades. Antes de que estas se lancen de forma masiva al resto de usuarios de Android. Esperemos que en las próximas semanas todos los afortunados, con un nuevo Pixel 10, reciban esta nueva e interesante funcionalidad. Y por consiguiente comience el despliegue.