WhatsApp: habrá alternativa gratuita a las copias de seguridad de Google Drive

La aplicación de mensajería de Meta está preparando profundos cambios en la copia de seguridad, y poco a poco vamos encajando las piezas del puzle que explican cuál va a ser la estrategia de la aplicación en este sentido. Porque como sabéis, hemos conocido en los últimos meses que la copia de seguridad de nuestros datos que hacemos en Google Drive va a terminar siendo de pago. Pues bien, ahora hemos conocido una nueva característica de la app que nos avanza que tendremos alternativas más económicas, tanto como gratuitas, para poder seguir guardando nuestros datos.

Copias de seguridad locales

Como sabéis, actualmente todos tenemos acceso a realizar copias de seguridad de nuestros datos en Google Drive. Estas copias de seguridad cada vez son más grandes, y en el caso de muchos usuarios que llevamos años usando WhatsApp, estas pueden superar ampliamente las 10 gigas de espacio, y por este actualmente no se paga en Drive, ya que no computa dentro del almacenamiento de nuestra cuenta de Gmail, que habitualmente es de 15GB. Por lo que a poco que tengamos fotos almacenadas y otros documentos, lo normal es que la copia de seguridad de WhatsApp ya no nos entre, y nos toque pagar por ella.

Eso es algo que no pasa hoy, pero que va a ocurrir en un futuro cercano. Y hasta ahora pensábamos que nos tocaría pagar dinero para poder almacenar los chats, y por tanto poder recuperarlos una vez que cambiemos de móvil. Normalmente se usa esta copia de seguridad en la nube para recuperar todos los chats y volver al estado previo de nuestra cuenta antes de cambiar de teléfono. Pero ahora hemos conocido que WhatsApp va a permitir importar copias de seguridad locales, las que podemos hacer nosotros mismos desde la app exportando los chats a una carpeta determinada.

Esta puede ser la que nosotros queramos, dentro del móvil, y después podemos exportarla a un disco duro externo o un NAS en la nube, esa es nuestra elección. Y lo mejor de todo, es gratuita, ya que usamos nuestros propios medios para guardar la copia de seguridad. Ahora en la versión 2.22.13.11 de la beta de WhatsApp tenemos la opción de importar una copia de seguridad realizada previamente en nuestro teléfono. De esta manera ya no hay necesidad alguna de tener una cuenta activa de Google Drive para poder guardarlos datos, y por tanto no nos veremos en la necesidad de pagar por ellos.

Por lo que si exportar regularmente los datos de tu WhatsApp a un dispositivo de almacenamiento externo, siempre podrás restaurar esa copia de seguridad cuando estrenes nuevo teléfono, y todo ello sin tener que abonar un euro de más. Incluso si tenemos cuenta de Google, puede ser una buena alternativa optar por las copias de seguridad locales para evitar pagar por Google Drive, que es algo que seguramente va a ser necesario en los próximos meses. Imaginamos que esta función llegará a la vez que esos cambios en la copia de seguridad en la nube.

