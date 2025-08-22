No te pierdas nada con esta nueva función de tu móvil Samsung en ONE UI 8

La llegada de la inteligencia artificial a nuestros móviles ha revolucionado la forma en la que lo usamos. Con nuevas funcionalidades, que se adaptan a las necesidades del usuario. A continuación, te contamos todo lo que debes saber de Now Brief, una función mejorada para One UI 8.0 con la que no te perderás nada.

Así es Now brief, unas de las mejores funcionalidades de ONE UI

La tecnología sigue avanzando a pasos agigantados, sobre todo con la integración de modelos de inteligencia artificial en los sistemas operativos de los móviles. Está orientada a aprender del comportamiento del usuario y saber más de este, para ofrecerle una experiencia personalizada que se adapte a sus necesidades. Una de las funcionalidades que encaja a la perfección en este criterio es Now Brief, un asistente en tu móvil que se ocupa de hacer un informe personalizado del contenido de nuestro móvil resumen que se va actualizando a lo largo del día generando una serie de tarjetas.

Activando Now Brief | TecnoXplora

Tenemos varias formas de acceder a esta función, desde el panel de Edge, deslizando el dedo, desde el lateral, en la pantalla principal de nuestro móvil. Desde el widget que podemos colocar en la pantalla de inicio e incluso a través de las notificaciones en Now Bar, que nos van saltando durante el día. La app está en constante funcionamiento, de manera que en el transcurso del día vamos recibiendo informes de situación. Estos comienzan a la hora a primera hora cuando nos despertamos, esta tarjeta ofrece información acerca de cómo ha transcurrido la noche y como ha sido nuestro sueño. Así como la información relativa al tiempo.

En esta también encontramos otro tipo de información como nuestra agenda para hoy, lo que encontramos en el apartado Eventos y actividades. Así como los recordatorios y vencimientos importantes. Aunque no es lo único que puede hacer, a lo largo del día nos va ofreciendo otro tipo de información e incluso sugerencias de listas de reproducción que podemos escuchar u otro tipo de cosas que pueden interesar como lanzamiento o videos de YouTube.

Toda la información que nos muestra y contenidos que nos sugiere, son elegidos en base a nuestras preferencias, las cuales va a lo largo del tiempo va analizando y sacando sus propias conclusiones de cuáles son nuestros gustos. Por lo que cuanto más usamos la app, más nos conoce y mejores serán estas.

Además, desde los ajustes de la app, podemos elegir si queremos acceder a esta información incluso cuando la pantalla de nuestro móvil se encuentra bloqueada. Tras activar la opción “expandir Now Brief sin desbloquear” simplemente pulsando desde Now Bar en Now Brief, en la pantalla de bloqueo, se desplegará la ventana con el contenido completo.

Al final del día, podemos revisar y hacer resumen de cómo ha ido el día e incluso ver de forma resumida lo que nos espera mañana. Por lo que es de gran utilidad para hacer resumen de cómo ha ido el día, de las tareas que hemos completado y lo que nos ha quedado por hacer.