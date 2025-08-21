WhatsApp: como editar una foto sin salir de la pantalla de envío

Quizás una de las aplicaciones más usadas por millones de usuarios en todo el mundo sea la app de mensajería de Meta. WhatsApp está en constante evolución, casi a diario nos sorprende con nuevas o mejoradas funciones. A continuación te contamos una de sus más recientes novedades.

Edita tus fotos antes de enviarlas

Editar una imagen antes de compartirla a través de un chat de WhatsApp no es nada nuevo, pero lo que sí lo es, es la forma en la que lo hacemos. Gracias a un nuevo botón que han incluido, podemos editar las imágenes justo después de elegirlas y antes de enviarlas.

Editando fotos antes de enviarlas | TecnoXplora

Hasta ahora, cuando seleccionamos una imagen para compartirla, si queríamos editarla teníamos que acceder a la imagen para editarla, de manera que al seleccionarla en la parte superior de la pantalla aparecían las diferentes opciones de edición que nos ofrece la app. Algo similar a lo que sucede cuando seleccionamos la imagen desde el icono de la cámara de fotos.

Si adjuntamos la imagen pulsando sobre el icono del clip junto a la barra de mensaje, tenemos la opción de elegir la imagen desde la galería.

Al pulsar sobre el icono de esta, se despliega una ventana flotante desde la cual seleccionamos la imagen.

Además de marcar la miniatura con un círculo verde con el número 1, vemos como en la parte inferior de la pantalla, aparece el cuadro de texto desde el cual añadir un comentario y junto a esta a la izquierda un nuevo icono con un lápiz.

Pulsando sobre este, veremos como se amplía la imagen y en la parte superior aparece el menú con las diferentes opciones que nos permite editar la imagen.

Podemos pulsar en el icono HD , para seleccionar la calidad con la que queremos enviar la imagen.

, para seleccionar la calidad con la que queremos enviar la imagen. Junto a este encontramos la opción recortar , que permite tanto recortar la imagen eliminando las partes que no nos interesan, como girar la imagen.

, que permite tanto recortar la imagen eliminando las partes que no nos interesan, como girar la imagen. Pulsando sobre el icono de los stickers , tenemos la opción de añadir stickers dinámicos, formas, Emojis e incluso nuestro avatar si lo hemos creado. Si no siempre tenemos la opción de hacerlos en este mismo instante.

, tenemos la opción de añadir stickers dinámicos, formas, Emojis e incluso nuestro avatar si lo hemos creado. Si no siempre tenemos la opción de hacerlos en este mismo instante. La herramienta de texto , como su nombre indica, tenemos la opción añadir texto a la imagen, al pulsar sobre este se despliega el teclado para introducir el texto, al que podemos darle formato y color.

, como su nombre indica, tenemos la opción añadir texto a la imagen, al pulsar sobre este se despliega el teclado para introducir el texto, al que podemos darle formato y color. Por último, tenemos también la opción de añadir texto a mano alzada o pintar sobre la imagen pulsando en la opción de trazo libre, donde además de seleccionar el color que queremos usar, podemos cambiar el grosor del trazo e incluso censurar parte las partes de la imagen que no queremos mostrar.

Si seleccionamos varias imágenes para enviar al mismo tiempo, podemos editar una tras otras, simplemente deslizando a la derecha e izquierda para cambiar de imagen. Y una vez hemos realizado los cambios que creamos convenientes, pulsar el botón, enviar para enviar una copia editada de las imágenes, conservando el original