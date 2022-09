¿Tienes una tableta Android? Los nuevos widgets de Google Drive te van a gustar

Si hay una plataforma popular de Google, esa es Drive. Se trata de la unidad de almacenamiento en la nube de los de Mountain View, donde millones de usuarios en todo el mundo han guardado todo tipo de documentos a lo largo de los últimos años. Ahora conocemos interesantes novedades, que van a agradecer sobre todo los usuarios de tabletas Android. Porque Google está lanzando una nueva actualización que nos trae unos widgets completamente rediseñados, y que prometen sacar todo el partido de las pantallas más grandes con las que suelen contar las tabletas.

Unos widgets de gran formato

No ocurre tanto con iPadOS, pero sí con Android en las tabletas. Y es que este sistema operativo no ha sido precisamente muy agradecido con las tabletas, ya que Google no le ha dedicado todo el interés que podría haber tenido en dotar a estas de un sistema realmente adaptado a ellas. Ahora tenemos Android 12L, pero no parece suficiente, aunque cada vez hacen más esfuerzos, como el que conocemos hoy, para poder sacarle mucho más partido a estas aplicaciones en pantalla grande. Concretamente los nuevos widgets presumen de un nuevo diseño, que es más llamativo sobre todo en el que cuenta con forma redonda. Este parece más bien el dial de un teléfono clásico, y nos permite acceder a muchas funciones de Google Drive desde el propio escritorio de la tableta. Este llega de forma predeterminada para adaptarse a tamaños de 3x2, pero se puede adaptar perfectamente a las dimensiones de cualquier tableta.

Se trata de varios widgets que han modificado levemente en unos casos o drásticamente en otros, su aspecto. Tenemos de todas las formas posibles, para que se adapten perfectamente al tamaño de nuestra pantalla. Desde un widget rectangular, a otro en forma de barra horizontal, pasando por uno que ya es un clásico en Material You, como es el de aspecto de pétalo de flor, que cuenta con cuatro accesos directos a la aplicación de almacenamiento en la nube. De momento solo llega esta actualización a las tabletas.

Concretamente a la versión 2.22.357.1 de Google Drive, que incorpora todos estos nuevos widgets, solo para las tableas. En el caso de los móviles, no encontraremos ningún widget nuevo. Sin duda una actualización que no nos va a dejar indiferentes, y que nos permitirá sacarle más partido a una pantalla grande, que es algo que muchos queremos cuando usamos tabletas, notar una verdadera diferencia en la interfaz de uso en el día a día. or tanto, en los próximos días irán llegando estos cambios poco a poco a nuestras tabletas, por lo que tendrás que estar atento a Google Play y a las últimas versiones de la app de la nube de Google, ya que no parece que se trate de un cambio de servidor.

SEGURO QUE TE INTERESA:

Cómo firmar documentos de Google Drive