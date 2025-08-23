Google Keep: así puedes ordenar las notas a tu gusto

Entre las herramientas que nos ofrece Google encontramos también una aplicación para tomar notas. Un lugar en el que podemos guardar todo tipo de apuntes, ya sean notas, audio, imagen, dibujo, listas o simplemente de texto. Generalmente, estas se organizan por fechas, pero tenemos otra forma de organizarlas a nuestro gusto, te contamos cómo.

Reorganiza tus notas de forma personalizada

Quizás una de las apps junto Google Calendar que nos ayudan a organizar nuestro día a día y tener claras nuestras tareas diarias sea Google Keep. Una aplicación cajón desastre donde podemos guardar casi de todo, ya que nos permite crear notas de diferente naturaleza. Como sucede con la mayoría de las aplicaciones del gigante de la Gran G, esta app también está conectada con el resto a través de sus funcionalidades.

Organizando notas en Google Keep | TecnoXplora

Hasta ahora, las notas que íbamos creando se organizan cronológicamente, pudiendo ver las más recientes en primer lugar. Aunque ahora también podemos colocarlas en el orden que mejor se ajuste a nuestras necesidades en cada momento. Además de cambiar la vista de las diferentes notas como mosaico o en lista, también podemos ordenarlas siguiendo diferentes criterios, gracias a la nueva funcionalidad añadida y que encontramos en forma de botón. Este se ubica en la parte superior de la pantalla, junto a la barra de búsqueda. Lo identificamos fácilmente, ya que muestra dos flechas apuntando en sentido contrario, una hacia arriba y otra hacia abajo.

Pulsando sobre este botón, vemos como desde la parte inferior de la pantalla aparece una ventana emergente que la que nos ofrece varias opciones:

Personalizado

Fecha de creación

Fecha de modificación.

Dependiendo de que opción elijamos podemos ver como cambia el orden de las diferentes tarjetas. Eso es algo que no se aplica a las fichas fijadas. Estas se encuentran en la parte superior de la pantalla y no alteran su posición con respecto al resto. Podemos cambiar la forma en la que se organizan nuestras tarjetas tantas veces como creamos necesario. Lo que nos permite localizar de una forma más rápida y sencilla la información que estamos buscando. Aunque la forma más rápida y eficiente de encontrarlas es usando para ello la herramienta de búsqueda. Usando la barra habilitada para ello.

Donde podemos usar los diferentes filtros para descartar aquellas fichas que no encajen en la descripción. Entre los filtros que podemos usar encontramos la sección tipos, donde podemos elegir si se trata de un recordatorio, una lista o imágenes, pulsando sobre el icono “más” aplicamos las opciones con dibujos y URL.

Justo debajo encontramos la sección cosas, como comida, películas, música. Del mismo modo, si pulsamos el botón “más” estas se amplían con sitios, viajes, supermercados. También tenemos la sección personas, donde podemos seleccionar los usuarios propietarios de las notas, para filtrar los resultados, mostrando solo las que son de estos.

Por último, colores. La app nos permite asignar diferentes colores para identificar las notas de una forma visual mucho más fácil. De manera que podemos seleccionar las notas de un determinado color, si usamos un código de colores para organizar nuestras notas, esto puede ser de gran ayuda.