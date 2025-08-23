Cómo convertir tu iPhone en un trackpad

La precisión de la pantalla de iPhone a la hora de seleccionar texto no siempre es la que nos gustaría. No siempre es fácil colocar el puntero en un punto preciso o seleccionar un texto. Para mejorar la precisión de este, podemos activar esta función que nos ofrece el teclado.

Convierte la pantalla de tu móvil en un Trackpad

Una función oculta en el teclado de iPhone y que la mayoría de sus usuarios desconocen es la que convierte la pantalla en un trackpad, mejorando la precisión de este. Cuando intentamos seleccionar un punto concreto, en una palabra, vemos con frustración como el puntero salta a ambos lados de la palabra, de manera que es casi imposible colocarlo donde queremos. Una solución consiste en activar el trackpad oculto en el teclado. Algo tan sencillo como pulsar un momento la barra espaciadora del teclado.

Cómo seleccionar texto con el teclado de iOS 13 para iPhone | Tecnoxplora

De manera que ahora podemos deslizar el dedo libremente por todo el teclado una vez el texto desaparezca. Así podemos desplazar el cursor por cualquier parte del cuadro de texto. Colocándolo exactamente en el lugar justo en el que queremos. Una sensación parecida a la que obtenemos cuando usamos el ratón o el trackpad, con el ordenador. Lo que lo convierte en un método mucho más preciso de selección. Este truco, solo funciona si tenemos configurado como teclado predeterminado el propio teclado de iPhone.

Aunque no es lo único que podemos hacer para aprovechar esta funcionalidad, al mismo tiempo que pulsamos el teclado, podemos usar otro dedo para activar la selección. Una vez activado podemos retirar el segundo dedo. Esto permite poder mover el dedo por el trackpad, para seleccionar gran cantidad de texto. También podemos usar este método para deslizarnos de una forma mucho más rápida por el teclado y mejorar la velocidad de escritura. Ahorrando tiempo a la hora de redactar nuestros mensajes.

Otro de los trucos ocultos es la posibilidad de ampliar una parte determinada del texto, ayudándonos a la hora de realizar una selección. Este consiste en mantener pulsado el texto en el cuadro de texto durante unos segundos. Además de controlar con mayor precisión el cursor, vemos cómo se produce un efecto lupa, ampliando la selección que se encuentra debajo del cursor. Para desplazarnos de una forma mucho más rápida en bloques de textos grandes, del mismo modo, si mantenemos pulsada la barra de desplazamiento derecha. Esto permite movernos verticalmente hacia arriba y abajo, sin tener que deslizar el dedo de forma repetitiva.

Un sencillo truco, con el que optimizamos el tiempo de uso de nuestros dispositivos, y que nos permite ahorrar tiempo a la hora de interactuar con textos en las pantallas de nuestros iPhone. Lo que facilita en gran medida el trabajo con textos. Aunque no supone una gran revolución, nos ofrece una experiencia de usuario mejorada. Esperemos que en futuras actualizaciones, mejore la precisión del puntero y la integración de esta herramienta, de manera que no haga falta el uso de estos trucos para tener una experiencia satisfactoria.